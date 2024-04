Esposa do vereador César Veras, morto em Camocim, se pronuncia após testemunhar crime: 'Destruída'

A esposa do vereador César Araujo Veras (PSB), Carolina Veras, se pronunciou após ele ser morto, no último domingo (28), com um golpe de faca desferido por um garçom, enquanto estava num restaurante, em Camocim. O assassinato do membro da Câmara de Vereadores do município do Litoral Norte cearense foi testemunhado por ela e uma das filhas dos dois — pais de outros dois jovens.

Enlutada pela perda do marido, a companheira disse estar se sentindo sem vida, mas tentando se manter forte para dar suporte aos filhos.

Estou de luto por um grande amor, grande companheiro, pai de família, esposo, amigo e profissional exemplar. Só peço a Deus força para conseguir segurando firme 'na mão' dos meus filhos e passando força para eles, mesmo estando destruída, morta por dentro." Carolina Veras Esposa do vereador César Araujo Veras

Na mensagem, publicada nas redes sociais, Carolina Veras ainda agradeceu o apoio que tem recebido, mas pediu compreensão sobre o momento, em que prefere se manter recolhida.

"Agradeço todas as mensagens de consolo que vocês me mandaram [...], mas preciso digerir tudo que está acontecendo na minha vida e depois prometo que irei ler as mensagens de todos vocês. Desde já, gratidão! Mas esse momento não tenho condições", escreveu.

O corpo do parlamentar César Araujo Veras foi enterrado nessa segunda-feira (29), no cemitério São José. O cortejo até o local foi acompanhando por dezenas de pessoas (veja vídeo abaixo). Antes do sepultamento, o político foi velado na Quadra do Instituto São José.

O QUE SE SABE SOBRE O CASO

Na tarde do último domingo, o vereador acabara de chegar a um restaurante, na orla de Camocim, quando foi atingido com uma facada na região do pescoço. O autor do golpe era garçom do local e foi identificado como Antônio Charlan Rocha Souza. Ele foi preso em flagrante pelo crime após tentar fugir. Além do político, foram feridos o dono do estabelecimento, o empresário Euclides Oliveira, e outro cliente.

"Temos autoria e materialidade bem definidas, mas a motivação ainda é prematura falar. Ouvimos pessoas pela manhã de hoje, inclusive colegas de trabalho do suspeito. Ele trabalhava no restaurante há 13 anos. Ainda não tem absolutamente nada que possa apontar qualquer motivo para ele (suspeito) fazer isso", detalhou o diretor de Polícia Judiciária do Interior Norte, Marcos Aurélio Elias de França.

Conforme a autoridade, as primeiras testemunhas não apontaram desentendimentos, brigas ou motivos para vingança entre suspeito e vítima.

Câmeras de segurança flagraram o crime. Nas imagens, é possível observar o parlamentar sentando em uma mesa, numa área ao centro do restaurante, com a esposa e a filha.

Ao ser detido por policiais militares, Antônio Charlan Rocha Souza teria dito que "estava sendo perseguido por colegas de trabalho e clientes", segundo o investigador. Entretanto, em depoimento à Polícia Civil, o garçom falou que não lembrava o que aconteceu no restaurante. Ele não tinha histórico criminal.

O garçom teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, durante audiência de custódia realizada, na segunda-feira, no 5º Núcleo Regional de Custódia e de Inquérito com sede em Sobral.