Morre Aníbal Arruda, ex-professor da UFC, pai do deputado Romeu Aldigueri e do prefeito de Granja

Morreu nesta segunda-feira (29) o engenheiro mecânico e ex-professor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Aníbal Arruda, aos 90 anos. A informação da morte foi confirmada por um dos seus filhos, o deputado estadual e líder do Governo Elmano na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri (PDT).

“Meu pai e meu herói partiu hoje pra ajudar a iluminar mais o Reino dos Céus. Anibal Arruda foi engenheiro, professor, cientista e pesquisador, inventor e gênio. Acima de tudo, ele foi um marido, pai, filho, irmão, avô e bisavô exemplar”, escreveu o parlamentar em suas redes sociais.

Veja também PontoPoder Prefeitura de Paraipaba decreta luto oficial de três dias pela morte do vice-prefeito Segurança Vereador de Camocim morre após ser esfaqueado em restaurante

A causa da morte não foi divulgada pela família. Além de Romeu, Arruda era pai do prefeito de Granja, Aníbal Filho; do pré-candidato a prefeito de Jijoca de Jericoacoara, Márcio Aldigueri; e de Adriana Aldigueri. Uma de suas netas, Amanda Aldigueri, também foi prefeita de Granja.

Em seu perfil no Instagram, o atual prefeito publicou uma foto do pai na comemoração do aniversário de casamento de 60 anos com sua mãe, Márcia Aldigueri, e o homenageou.

“Ninguém quer enfrentar a despedida, mesmo sabendo que a vida tem começo e tem fim! Você teve uma linda vida, meu pai! Deus te recebe de braços abertos! Aqui seguiremos honrando o seu legado!”, escreveu.

O velório de Aníbal Arruda acontecerá na Funerária Ternura, na Aldeota, em Fortaleza, a partir das 10h desta segunda-feira. Uma missa será realizada às 19h e o corpo será trasladado para Granja, na Região Norte do Estado, às 20h.

Um segundo velório deverá ser realizado na Câmara Municipal de Granja nesta terça-feira (30), por volta das 6h. O sepultamento está marcado para às 16h, no Cemitério São João Batista.