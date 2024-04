Prefeitura de Paraipaba decreta luto oficial de três dias pela morte do vice-prefeito

A Prefeitura Municipal de Paraipaba baixou um decreto nesse sábado (27) instituindo luto oficial de três dias em razão da morte do vice-prefeito Aldemir Garcia, conhecido como “Garcia da Paraipaba”, afogado ao fazer um percurso de caiaque em um rio da localidade.

Nas redes sociais, neste domingo (28), a gestão divulgou a decisão e apontou que Aldemir “era pessoa muito conhecida no Município de Paraipaba e de grande relacionamento na sociedade paraipabense”. De acordo com o comunicado, a “cidade está em comoção total, unindo-se em solidariedade à dor da família”.

Com a medida anunciada, todos os órgãos e entidades que compõem a máquina pública do Município terão ponto facultativo nesta segunda-feira (29) e na terça-feira (30).

Por serem considerados de natureza essencial, o decreto não se aplica aos servidores lotados em cargos privados da área da saúde, que atuam nas áreas de socorro, urgência, limpeza pública e vigilância.

O caso

Aldemir Garcia morreu afogado na manhã de sábado (27) quando estava a bordo de um caiaque. Ele fazia um trajeto entre a barragem do Córrego do Mato, no município, e a barra do rio Curu, em Paracuru.

O percurso foi feito com mais dois amigos e consistia em uma ação de valorização do turismo, da pesca e das belezas naturais de Paraipaba. Garcia teria perdido o controle da própria embarcação com a força da correnteza já perto do final do trajeto.

Horas antes do acidente, o vice compartilhou vídeos nas redes sociais ressaltando o uso do colete e falando do percurso, com elogios ao fluxo das águas. “Não é muito violento, é só no começo mesmo, depois é muito legal, bem pacífico. Indico um passeio desse, passeiozinho de caiaque”, afirmou.

Garcia da Paraipaba havia compartilhado ainda na sexta-feira (26) detalhes sobre o que chamou de “desafio”. A ação, no vídeo, foi descrita pelo vice-prefeito como uma forma de “incentivar o turismo, aproveitar a pesca e essa beleza que nós temos aqui”.

Na mesma postagem, a legenda do vídeo ressaltava que o vice-prefeito estaria “todo equipado” com acessórios de segurança.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes das Forças de Segurança do Ceará foram acionadas. “Na ocasião, um trio fazia um passeio de caiaque quando um deles, um homem, de 40 anos, teria perdido o equilíbrio e se afogado em um reservatório. Ele não resistiu”, diz o texto.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e as circunstâncias do afogamento serão apuradas pela Delegacia Municipal de Paraipaba.

Eleito em 2022 pelo Partido Liberal (PL) em chapa com a prefeita Ariana Aquino (Republicanos), Garcia tinha 40 anos e se apresentava nas redes sociais como “empresário” e “pai de família”. Ele atuou como vereador do município entre 2017 e 2020, tendo sido eleito com o nome de Garcia da Zabelê.