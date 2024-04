Vice-prefeito de Paraipaba morre afogado em percurso de caiaque no rio Curu

O vice-prefeito de Paraipaba, Aldemir Garcia, conhecido como Garcia da Paraipaba, morreu afogado na manhã deste sábado (27) em um percurso de caiaque entre a barragem do Córrego do Mato, no município, e a barra do rio Curu, em Paracuru. O falecimento foi confirmado pela Prefeitura da cidade à TV Verdes Mares.

O percurso foi feito com mais dois amigos e consistia em uma ação de valorização do turismo, da pesca e das belezas naturais de Paraipaba. Garcia teria perdido o controle do próprio caiaque com a força da correnteza já perto do final do trajeto.

Horas antes do acidente, o vice compartilhou vídeos nas redes sociais ressaltando o uso do colete e falando do percurso, com elogios ao fluxo das águas. “Não é muito violento, é só no começo mesmo, depois é muito legal, bem pacífico. Indico um passeio desse, passeiozinho de caiaque”, afirmou.

Legenda: Vice-prefeito postou vídeos nas redes sociais momentos antes do acidente Foto: Reprodução

Garcia da Paraipaba havia compartilhado ainda na sexta (27) detalhes sobre o que chamou de “desafio”. A ação, no vídeo, foi descrita pelo vice-prefeito como uma forma de “incentivar o turismo, aproveitar a pesca e essa beleza que nós temos aqui”. Na mesma postagem, a legenda do vídeo ressaltava que o vice-prefeito estaria “todo equipado” com acessórios de segurança.

Legenda: Acidente que vitimou vice-prefeito ocorreu no Rio Curu Foto: Reprodução

Eleito em 2022 pelo Partido Liberal (PL) em chapa com a prefeita Ariana Aquino (Republicanos), Garcia tinha 41 anos e se apresentava nas redes sociais como "empresário" e "pai de família". Ele atuou como vereador de Paraipaba entre 2017 e 2020, tendo sido eleito com o nome de Garcia da Zabelê.

O governador Elmano de Freitas (PT) prestou solidariedade pela morte do vice-prefeito nas redes sociais.