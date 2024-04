Vice-prefeito de Paraipaba que morreu por afogamento deixou esposa e duas filhas

Aldemir Garcia, vice-prefeito de Paraipaba, que morreu afogado na manhã deste sábado (27), era casado e tinha duas filhas. Com mais de 5,5 mil seguidores no Instagram, o político não costumava exibir detalhes da vida pessoal, mas publicava com frequência ações realizadas pela Prefeitura no município.

Nascido em 31 de julho de 1983 no município de Paracuru, Aldemir era empresário e foi eleito vice-prefeito de Paraipaba nas Eleições de 2020, pelo Partido Liberal (PL), em chapa com a prefeita Ariana Aquino (Republicanos).

Também atuou como vereador de Paraipaba entre 2017 e 2020, tendo sido eleito com o nome de Garcia da Zabelê. Nas Eleições 2022, o político fez publicações em apoio a reeleição de Jair Bolsonaro, além de ter apoiado Capitão Wagner na candidatura para Governador do Ceará.

De acordo com o site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o cearense tinha R$ 28,6 mil em bens. Ainda segundo a plataforma, Aldemir tinha ensino médio completo.

Entenda o caso

O vice-prefeito de Paraipaba, Aldemir Garcia, conhecido como Garcia da Paraipaba, morreu afogado na manhã deste sábado (27) em um percurso de caiaque entre a barragem do Córrego do Mato, no município, e a barra do rio Curu, em Paracuru.

O trajeto foi feito com mais dois amigos e consistia em uma ação de valorização do turismo, da pesca e das belezas naturais de Paraipaba. Garcia teria perdido o controle do próprio caiaque com a força da correnteza já perto do final do trajeto.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes das Forças de Segurança do Ceará foram acionadas. "Na ocasião, um trio fazia um passeio de caiaque quando um deles, um homem, de 40 anos, teria perdido o equilíbrio e se afogado em um reservatório. Ele não resistiu", diz o texto.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e as circunstâncias do afogamento serão apuradas pela Delegacia Municipal de Paraipaba.