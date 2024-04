Duas casas desabam e sete ficam interditadas no Conjunto Palmeiras após chuvas em Fortaleza

Após as fortes chuvas registradas na madrugada, duas casas desabaram parcialmente e sete residências foram interditadas no bairro Conjunto Palmeiras, em Fortaleza, na manhã deste sábado (27). Conforme relato de uma moradora, não houve feridos na ocorrência.

A Defesa Civil de Fortaleza está no local para avaliar a situação, fazer a vistoria e tomar as medidas necessárias. Em nota, o órgão informou que divulgará mais informações somente quando os agentes encerrarem o atendimento.

Em imagens recebidas pelo Diário do Nordeste, é possível ver o grande fluxo de água no local do desabamento. Há escombros, lama e estruturas metálicas expostas.

Moradora de um dos imóveis interditados, Francisca Ligiane Santos relatou que uma intervenção da Prefeitura de Fortaleza teria ocasionado problemas às residências da rua São Pedro. Segundo ela, a obra foi feita no canal que passa atrás dos imóveis, no início da quadra chuvosa.

“Esse problema a gente já tinha detectado bem no início da obra. Eles fizeram aqui uma contenção que não deu muito certo e não foi favorável para os moradores, porque ao invés dela proteger, a água foi de encontro às casas. E devido à forte chuva que aconteceu nesses últimos dias acabou corroendo”, comentou Ligiane.

A moradora explicou que foi feita uma parede de contenção com barras de metal e areia para fazer o desvio da água. Segundo ela, a obra deixou transtornos na rua, o que foi piorado com o período de chuvas, e não houve a proteção necessária aos imóveis próximos.

“Foi um erro de planejamento. Por sinal, um erro que poderia ter custado vidas, como custou aqui a interdição de sete casas”, defendeu.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) e a Secretaria Municipal da Gestão Regional (Seger) foram acionadas pela equipe de reportagem, mas ainda não houve resposta. A matéria será atualizada em caso de retorno das pastas.