Fortaleza amanhece com chuvas e alagamentos neste sábado (27); veja fotos

Fortaleza amanheceu com chuva intensa neste sábado (27), o que causou alagamentos em bairros da Capital cearense. Foi registrada precipitação de 85 milímetros, conforme registro da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) atualizado às 10h10.

Veja imagens da chuva

Foto: Thiago Gadelha

Previsão para o fim de semana

De acordo com a Funceme, a previsão para este sábado é de céu variando entre nublado a poucas nuvens em todas as macrorregiões do Ceará. As chuvas devem banhar o norte da região Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, de Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Ibiapaba.

Para as demais, a previsão é de baixa possibilidade de chuva isolada.

Para domingo, a previsão é de chuva isolada no norte da macrorregião Jaguaribana, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité e Ibiapaba. Nas demais macrorregiões, também há baixa possibilidade de chuva isolada.