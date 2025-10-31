Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Fotos que mostram cigarros contrabandeados apreendidos e na faixa de areia em Paraipaba

Segurança

PM apreende mais de 2 mil maços de cigarros contrabandeados do Suriname em praia do Ceará

A rota de contrabando de cigarros tem como destino o litoral do Ceará, de onde são distribuídas para venda

Redação 12 de Setembro de 2025
Foto que contém cocos em coqueiro

Negócios

Paraipaba perde o posto de maior produtora de coco do Brasil para cidade de Pernambuco

Apesar disso, Ceará continua na liderança nacional dentre os estados

Luciano Rodrigues 11 de Setembro de 2025
Imagem mostra empreendedora da coquicultura mostrando o beneficiamento de cocos

Opinião

De corretora de imóveis à dona de fazenda de coco, empresária do Ceará quer exportar para Europa

Rita Grangeiro, à frente da Fazenda Grangeiro, em Paracuru, mira exportações a partir do ano que vem

Foto frontal Ingrid Coelho
Ingrid Coelho 21 de Junho de 2025
Fachada do prédio da Câmara Municipal de Paraipaba, no Ceará

PontoPoder

Vereador de Paraipaba (CE) suspeito de matar adolescentes pede renúncia do mandato

A previsão é que o documento protocolado pelo vereador seja lido na próxima sessão, que deve ocorrer nesta quinta-feira (12)

Bruno Leite 11 de Junho de 2025
Imagem mostra o vereador Renan Martins, de Paraipaba, em sessão na Câmara Municipal, em meio a protestos de populares pela sua prisão. Ele está sentado na sua bancada no plenário. Veste um terno preto e uma camisa em tom ocre. Seus cabelos são escuros e sua pele clara.

PontoPoder

Vereador suspeito de matar adolescentes volta à Câmara de Paraipaba e é hostilizado por populares

Renan Martins, parlamentar do Republicanos, pode ser cassado após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)

Ingrid Campos 06 de Junho de 2025
Tabletes de cocaína apreendidos em praias do ceará

Segurança

Moradores encontram pacotes de drogas na beira da praia e acionam a Polícia no Ceará

Mais de 20 quilos de cocaína estavam espalhados na faixa de areia

Redação 12 de Maio de 2025
Imagem da estátua cristo redentor de lagoinha que estava desaparecida, ela foi encontrada quebrada e enterrada

Segurança

Estátua de Cristo Redentor em praia no CE é destruída e enterrada em quintal

Polícia suspeita de que peça de bronze furtada em Lagoinha seria derretida e vendida posteriormente

Redação 12 de Abril de 2025
Yasmin e Isabelle tiveram vários ferimentos em acidentes e morreram em colisão com veículo

Segurança

Adolescentes morrem em acidente de trânsito em Paraipaba, no Ceará, e motorista foge do local

Acidente aconteceu em trecho da CE-162

Redação 27 de Janeiro de 2025

Negócios

'Rei do Coco' de Paraipaba produz mais de 4 milhões de frutos por mês e projeta expansão

Beatriz Irineu, Luciano Rodrigues 20 de Dezembro de 2024
Plantação de coco em Paraipaba

Negócios

'A renda que temos vem só do coco': produção garante sustento das famílias de Paraipaba há 40 anos

Beatriz Irineu, Luciano Rodrigues 19 de Dezembro de 2024
