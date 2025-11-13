Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vereador é denunciado pelo MP por mortes de duas adolescentes no Ceará

O acusado dirigia o carro que colidiu contra a motocicleta onde estavam as vítimas.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
vereador denunciado na camara municipal de paraipaba.
Legenda: A acusação considera que Renan Martins agiu com dolo eventual
Foto: Reprodução/Câmara de Paraipaba.

O vereador Renan Martins (Republicanos) foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará (MPCE) pelas mortes de duas jovens. De acordo com a acusação, o político havia ingerido bebida alcoólica antes do 'acidente' e assumiu "o risco de produzir o resultado morte ao conduzir veículo automotor em via pública".

Yasmin Oliveira Félix, 14, e Isabelle Oliveira da Silva, 16, estavam em uma motocicleta quando um carro colidiu contra elas. O crime aconteceu em janeiro deste ano, na CE-162, em Paraipaba, Interior do Ceará. Renan fugiu logo após o ocorrido.

Quase dez meses após os homicídios, a denúncia foi enviada ao Judiciário com detalhes do que teria acontecido na data das mortes. 

Segundo documento obtido pela reportagem, o vereador invadiu o sentido contrário da pista e "embaixo do automóvel de Renan foram encontradas garrafas de vidro compatíveis com embalagens de bebida alcoólica e, na região anterior ao automóvel, foi localizado um isopor análogo ao utilizado para acondicionamento de latas".

Veja também

teaser image
Segurança

Mulher tenta envenenar marido e causa a morte de amigo dele no Interior do CE

teaser image
Segurança

Caso Gaia: Mãe fala pela 1ª vez ao Brasil em episódio final da 2ª temporada de Sigilo Quebrado

A reportagem entrou em contato com a defesa do político, que disse ainda não ter tomado conhecimento acerca da denúncia. A assistência de acusação é representada pelo advogado criminalista Paulo Quezado. 

DOLO EVENTUAL

A acusação considera que Renan Martins agiu com dolo eventual (quando você assume o risco de causar o evento morte), "ao conduzir veículo após ingestão de bebida alcoólica e invadindo a contramão da pista". 

fotos das duas adolescentes vitimas da colisao em paraipaba.
Legenda: As meninas trafegavam em uma motocicleta.
Foto: Reprodução/Redes Sociais.

O vereador conduzia um veículo Troller, modelo T4 e de cor prata, quando invadiu a contramão e colidiu com a motocicleta Honda, modelo CG 125 Titan, de cor azul, onde estavam as duas jovens. 

"Em decorrência do impacto, as ocupantes da motocicleta sofreram ferimentos fatais que ocasionaram suas mortes no local, conforme laudo pericial em local de ocorrência de trânsito e laudos de exame cadavérico"

Após a colisão, Renan saiu do local sem prestar socorro às vítimas, "mesmo tendo percebido que ambas estavam gravemente feridas ou já em óbito, demonstrando total indiferença à vida humana".

"Ouvido perante a autoridade policial, Renan afirmou que colidiu em um veículo que ia à sua frente, na mesma direção, bem como que, ao perceber que as duas vítimas aparentavam estar sem vida, tratou de deixar o local, abandonando o carro. Negou a ingestão de bebida alcoólica", segundo documentos.

RETORNO À CÂMARA

Em junho deste ano, Renan Martins retornou à Câmara Municipal de Paraipaba, após 90 dias de licença. A presença dele na Câmara causou revolta na população local, sendo o suspeito recebido em plenário com gritos de “assassino” por familiares das meninas e populares, que carregavam cartazes pedindo a sua prisão.

Agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal foram convocados para reforçar a segurança no local. 

Os trabalhos duraram cerca de 15 minutos e foram encerrados após o presidente da Casa, Felipe do Arnóbio (Republicanos), afirmar que há um processo administrativo contra Renan em andamento e que mais esclarecimentos serão dados no momento oportuno.

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
vereador denunciado na camara municipal de paraipaba.
Segurança

Vereador é denunciado pelo MP por mortes de duas adolescentes no Ceará

O acusado dirigia o carro que colidiu contra a motocicleta onde estavam as vítimas.

Emanoela Campelo de Melo
Há 1 hora
muro pichado com a sigla da faccao terceiro comando puro, tcp, em fortaleza.
Segurança

Facção usa modelo de ‘administração’ descentralizada para crescer no Ceará

Terceiro Comando Puro (TCP) avança no Estado.

Emanoela Campelo de Melo
Há 2 horas
Valdene Nascimento De Melo e familiares e amigos em frente ao Tribunal do Júri.
Segurança

Justiça absolve indígena cearense por homicídio cometido em legítima defesa

Valdene Nascimento de Melo pertence ao povo Tabajara e mora na comunidade Olho d'Água.

Redação
12 de Novembro de 2025
Montagem de fotos mostra poste caído sobre carro branco.
Segurança

Poste municipal despenca e atinge carro na Lagoa Redonda, em Fortaleza

A motorista do veículo não sofreu ferimentos.

Redação
12 de Novembro de 2025
A imagem mostra um carro com marcas de tiroteio e, ao fundo, pichações da facção Comando Vermelho, no Ceará.
Segurança

Outubro de 2025 é o mês com o maior número de mortes em ações policiais na série histórica do Ceará

Governador Elmano de Freitas determinou, no início de novembro, para a Polícia 'ir cada vez mais para cima dessas facções'.

Messias Borges
12 de Novembro de 2025
Homem que fabricava armas para faccionados é preso em Barbalha
Segurança

Homem que fabricava armas para faccionados é preso em Barbalha

"Zé das Armas" também realizava a manutenção dos dispositivos artesanais.

Carol Melo
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra silhueta de adolescente sentada em um canto escuro, com a cabeça entre os braços, transmitindo angústia e vulnerabilidade, ilustrando abuso sexual de vunerável.
Segurança

Pai suspeito de estuprar filhas é preso no Interior do Ceará

Homem foi capturado pela Polícia Civil em município do Centro Sul.

Carol Melo
12 de Novembro de 2025
Imagem mostra um muro laranja com uma pichação da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).
Segurança

Integrantes do GDE acusados de matar homem que se recusou a cumprir ordem da facção vão a júri

Vítima estava passeando com filho recém-nascido em carrinho de bebê no momento da execução.

Sofia Leite*
12 de Novembro de 2025
A foto mostra um policial militar do Ceará, parado, visualizando a movimentação em uma rua. O PM está de costas e utiliza a farda e colete. Ao fundo, é possível ver motos, um carro e uma bicicleta.
Segurança

Com 284 homicídios, outubro foi o mês mais violento no Ceará em 2025

Já Fortaleza teve o mês menos violento do ano corrente, empatado com julho.

Messias Borges
12 de Novembro de 2025
A montagem mostra uma bandeira hasteada em cima de uma caixa d'água e a foto de uma mulher, que foi morta por uma facção no Ceará.
Segurança

Comando Vermelho 'fincou' bandeira em caixa d'água após morte de ex-cozinheira da PM no CE

O Ministério Público do Ceará denunciou quatro homens por integrar o CV e participar do homicídio.

Messias Borges
12 de Novembro de 2025
Imagem de Gaia Molinari e Valentina Carraro sorridentes.
Segurança

Caso Gaia: Mãe fala pela 1ª vez ao Brasil em episódio final da 2ª temporada de Sigilo Quebrado

Em entrevista inédita, Valentina Carraro recorda a premonição antes da viagem da filha ao Brasil e partilha jornada de transformação do luto. Episódio vai ao ar nesta quarta-feira (12).

Redação
12 de Novembro de 2025
Foto de viaturas das Forças de Segurança do Ceará.
Segurança

246 suspeitos de integrar facção e homicídios são presos em 60 horas no CE

Há também suspeitos de estupro de vulnerável, tráfico ilícito de drogas, roubo e furto.

Bergson Araujo Costa
11 de Novembro de 2025
Foto de carro vermelho onde PMs estavam e sofreram tentativa de assalto. Há sangue no banco do carro.
Segurança

Suspeito morre após tentar assaltar dois PMs no Interior do Ceará

Outros dois homens foram presos pela ação, e um deles também foi baleado, mas resistiu.

Redação
11 de Novembro de 2025
Fachada do Instituto Doutor José Frota.
Segurança

Mulher tenta envenenar marido e causa a morte de amigo dele no Interior do CE

Das três pessoas envenenadas com suco, uma segue internada.

Bergson Araujo Costa
11 de Novembro de 2025
A foto mostra policiais civis realizando a escolta de um suspeito preso, saindo da viatura policial, em São Paulo.
Segurança

Acusado de expulsar moradores de residências em Uiraponga tem prisão mantida

O preso é apontado como uma liderança de uma facção criminosa no Ceará.

Messias Borges
11 de Novembro de 2025
Dupla é presa em flagrante suspeita de roubar 150 metros de fios no Centro de Fortaleza
Segurança

Dupla é presa em flagrante suspeita de roubar 150 metros de fios no Centro de Fortaleza

Os suspeitos foram abordados por policiais que faziam patrulhamento na região.

Redação
11 de Novembro de 2025
Imagem mostra viatura da Polícia Civil.
Segurança

Central de golpes: organização criminosa do Rio Grande do Sul fez vítimas no Ceará

Segundo os investigadores, organização criminosa tinha 18 integrantes. Valores obtidos de forma criminosa chegavam a R$ 40 mil por pessoa.

Sofia Leite*
11 de Novembro de 2025
A imagem mostra pessoas em um julgamento de um crime de homicídio, em Fortaleza. Em primeiro plano, estão um homem e uma mulher de costas. O homem veste uma blusa branca, com a hashtag #JustiçaPeloCurió.
Segurança

Chacina do Curió: os resultados dos cinco julgamentos e os desdobramentos para os próximos anos

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo
11 de Novembro de 2025
A foto mostra um policial civil fardado, de costas, em primeiro plano. Ao fundo, é possível ver viaturas da Polícia Civil do Ceará.
Segurança

Policial civil é demitido por extorsão cometida em delegacia de Fortaleza

A defesa do oficial investigador de Polícia irá recorrer da decisão assinada pelo governador Elmano de Freitas.

Redação
10 de Novembro de 2025
Foto de viaturas da PCCE.
Segurança

Mulher é presa suspeita de tentar envenenar três homens em cidade do Ceará

As vítimas teriam bebido suco com veneno, conforme investigação policial.

Redação
10 de Novembro de 2025