Caso Gaia: Mãe fala pela 1ª vez ao Brasil em episódio final da 2ª temporada de Sigilo Quebrado

O podcast "Sigilo Quebrado" lança nesta quarta-feira (12) o episódio final de sua segunda temporada, dedicada a investigar o assassinato de Gaia Molinari. Encerrando a série de reportagens sobre o crime ocorrido em Jericoacoara no Natal de 2014, a produção traz a primeira entrevista de Valentina Carraro, mãe de Gaia, a um veículo de comunicação brasileiro.

Intitulado "Depois do silêncio", o episódio se afasta das falhas do inquérito policial, que foram temas dos programas anteriores, para focar na história de Gaia vista pelos olhos da mãe. A equipe do podcast busca, nas palavras do apresentador e editor do Diário do Nordeste, Emerson Rodrigues, "quebrar um sigilo diferente, o sigilo guardado no coração".

"Mau pressentimento"

Na longa entrevista, Valentina Carraro partilha a complexa jornada de "ver" a filha para além das suas próprias expectativas de mãe. Ela recorda a infância de Gaia como uma "boa menina" e a luta contra a anorexia na adolescência.

O ponto mais impactante da entrevista é a memória da última conversa com Gaia, num café em Paris, quando a jovem decidiu viajar para o Brasil. Valentina relata ter tido um "mau pressentimento, um perigo iminente" e ter tentado de todas as formas que a filha escolhesse outro destino, como a Índia ou África.

A resposta de Gaia, você confere no episódio.

Transformando o luto

Quase dez anos após o crime que permanece sem solução pela justiça brasileira, Valentina conta como ressignificou a perda. Ela explica que evita usar a palavra "perder", preferindo o termo italiano "smarrire" (extraviar).

"Perder é para sempre, evoca o senso de derrota... Extraviar tem em si o sentido da temporalidade, de reencontrar, talvez em outra forma... há esperança", explica Valentina no episódio. "Na praia de Jericoacoara encontraram o corpo de Gaia, não o seu espírito. Eu não a perdi, como posso perder algo ou alguém que vive dentro de mim?".

O episódio final de Sigilo Quebrado estreia nesta quarta-feira (12) e está disponível nas principais plataformas de áudio. A produção conta com duas versões: uma em português e outra em italiano, que utiliza inteligência artificial para narrar a voz do apresentador no idioma, preservando a entrevista original de Valentina. E na versão em português, usa também inteligência artificial para dublar a voz de Valentina.

