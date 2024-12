Caso Gaia: episódio 4 conta a história do jovem preso como suspeito do crime por aparecer em vídeo

Em 2014, cheio de sonhos, o jovem Francisco Douglas de Sousa gostava de interagir com estrangeiros. Natural de Sobral, ele trabalhava como recepcionista em uma pousada na Vila de Jericoacoara, o ambiente perfeito para fazer amizades e aprender outras línguas.

Mas foi nesse ambiente que ele viveu um dos seus piores pesadelos. O episódio 4, da segunda temporada do podcast Sigilo Quebrado, conta como Douglas foi envolvido na investigação sobre a morte da turista italiana, Gaia Barbara Molinari, de 29 anos.

Ele foi a segunda pessoa a ser presa durante os 10 anos de investigação do caso, que até hoje ainda não desvendou o crime. Escute o podcast e entenda os detalhes que levaram à Polícia Civil ao encalço de Francisco Douglas.

Conheça também a luta da advogada Adriana do Vale e do perito assistente Fernando Vasconcellos para provar que Douglas não era responsável pela morte de Gaia.

Saiba qual foi a técnica inovadora que o perito Fernando Vasconcellos usou para inocentar Douglas e a polêmica por trás do resultado do exame de DNA da amostra do jovem, com a análise do laudo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e a opinião de uma especialista em perícia forense.

Tudo isso e muito mais, no episódio 4, do podcast Sigilo Quebrado, Caso Gaia: 10 anos sem respostas.

Com base no Inquérito Policial e em entrevistas feitas no passado e, atualmente, o podcast refez os passos de Gaia no Brasil, em Fortaleza e em Jericoacoara, até seu desaparecimento e morte. A partir daí, a produção se concentrou na investigação do caso, nos principais suspeitos, seus álibis, mistérios e contradições.

A produção se debruçou sobre as teorias policiais, o trabalho investigativo e pericial durante esse período, possíveis falhas na condução da investigação e qual o resultado disso para o desenrolar do caso.

Disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube do Diário do Nordeste.

