Caso Gaia - 10 anos sem respostas: Podcast Sigilo Quebrado aborda morte de italiana em Jericoacoara

A descoberta do corpo da turista italiana Gaia Bárbara Molinari, de 29 anos, nas areias do local conhecido como Serrote, em Jericoacoara, um dos principais destinos turísticos do Ceará e do Brasil, no dia de Natal de 2014, inicia o que, até hoje, ainda é um grande mistério. Em busca de entender o que fez com que o caso ainda não tenha sido solucionado depois de 10 anos, o podcast Sigilo Quebrado, lança a 2ª temporada.

Em cinco episódios, o Sigilo Quebrado vai contar a história da turista italiana morta em Jericoacoara na noite de Natal do ano de 2014. Vai tentar descobrir porque, 10 anos depois, a Polícia Civil do Ceará ainda não desvendou o crime. Gaia foi morta por estrangulamento, mas tinha outros ferimentos pelo corpo.

Nesta terça-feira (10), você confere os dois primeiros episódios da 2ª temporada do Sigilo Quebrado em todas as plataformas de áudio e no You Tube do Diário do Nordeste.

Veja também Segurança Turista italiana é encontrada morta Metro Dois meses da morte da italiana

Com base no Inquérito Policial e em entrevistas feitas no passado e, atualmente, o podcast refez os passos de Gaia no Brasil, em Fortaleza e em Jericoacoara, até seu desaparecimento e morte. A partir daí, a produção se concentrou na investigação do caso, nos principais suspeitos, seus álibis, mistérios e contradições.

A produção se debruçou sobre as teorias policiais, o trabalho investigativo e pericial durante esse período, possíveis falhas na condução da investigação e qual o resultado disso para o desenrolar do caso.