Último episódio da 2ª temporada do Sigilo Quebrado analisa supostas falhas e indica rumos da investigação

Passados 10 anos da morte da turista italiana Gaia Barbara Molinari, de 29 anos, em Jericoacoara, o que ainda é motivo de investigação, o que falta ser buscado, quais laudos ainda não foram divulgados? Você acredita que o culpado ainda seja identificado? Essas são algumas das discussões do 5º e último episódio da 2ª temporada do podcast Sigilo Quebrado - Caso Gaia: 10 anos sem respostas.

Depois de refazer os passos da italiana em Jericoacoara, mostrar os suspeitos do caso e as duas prisões, chegou a hora de revelar supostas falhas cometidas durante os 10 anos em que o assassinato foi investigado pela Polícia Civil do Ceará e pela Perícia Forense do Ceará (Pefoce). O isolamento no local do crime deixou a desejar? E a coleta de material genético? A cadeia de custódia foi seguida como preconizam os órgãos oficiais?

Além das lacunas do inquérito, citamos possíveis suspeitos que a investigação, aparentemente, ainda não esgotou as possibilidades de diligências. Tudo isso você confere no episódio já disponível em todas as plataformas de áudio e no YouTube do Diário do Nordeste.

