Podcast Sigilo Quebrado: terceiro episódio aborda a prisão de mulher como suspeita da morte da italiana Gaia Molinari

Quem matou Gaia? A pergunta feita pela primeira vez no Natal de 2014 ainda ecoa pelo Ceará, pelo Brasil e pelo mundo. Dez anos depois, morte da turista segue sem culpados identificados.

A descoberta do corpo da turista italiana Gaia Bárbara Molinari, de 29 anos, nas areias do local conhecido como Serrote, em Jericoacoara, um dos principais destinos turísticos do Ceará e do Brasil, no dia de Natal de 2014, inicia o que, até hoje, ainda é um grande mistério. Em busca de entender o que fez com que o caso ainda não tenha sido solucionado depois de 10 anos, o podcast Sigilo Quebrado, traz a 2ª temporada.

italiana Gaia Bárbara Molinari, de 29 anos, foi encontrado no Serrote, em Jericoacoara, a Polícia Civil do Ceará prendia, temporariamente, outra turista como suspeita do Quatro dias depois que o corpo da, de 29 anos, foi encontrado no Serrote, em Jericoacoara, a Polícia Civil do Ceará prendia, temporariamente, outra turista como suspeita do crime . Mas o que levou a delegada Patrícia Bezerra, que presidia a investigação, pedir a prisão da mulher?

Os argumentos da Polícia para o pedido da prisão, a decisão da Justiça e os argumentos da defesa da suspeita para mostrar que ela não estava envolvida são os temas do terceiro episódio da segunda temporada do Podcast Sigilo Quebrado. A turista natural do Rio de Janeiro foi presa no dia 29 de dezembro de 2014.

Analisando os depoimentos que constam do inquérito policial, entrevistas feitas em 2014 e, neste ano, a produção do Sigilo Quebrado, revela o que estava por trás da prisão de uma turista carioca, que passou de testemunha à suspeita, em apenas três dias e dois depoimentos. Os desdobramentos dessa decisão nos rumos da investigação e os caminhos tomados a partir daí, você fica sabendo no Sigilo Quebrado - Caso Gaia: Episódio 3 - Livros, teoria e prisão.

