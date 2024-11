Eliezer diz que filho Ravi, internado na UTI, tem doença rara e grave, mas que apresenta melhora

Eliezer foi às redes sociais, neste sábado (30), atualizar os seguidores sobre o estado de saúde do filho recém-nascido, Ravi, seu segundo herdeiro do casamento com Viih Tube.

O bebê nasceu no último dia 11 de novembro, mas sofreu complicações no pós-parto e está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital de São Paulo desde o último domingo (24).

Segundo o pai, Ravi tem uma doença rara, grave e "desafiadora para os médicos", mas tem apresentado melhora. "Estou aqui para agradecer a todas as orações, todas as mensagens, todo o amor e carinho. Ravi está melhorando, está bem, e essa é a melhor notícia que eu poderia dar", começa o ex-BBB nos 'Stories' do Instagram.

De acordo com Eliezer, devido à gravidade, a melhora do filho é até "espanto" para os médicos que o estão acompanhando.

"O caso dele tem sido desafiador. É uma doença rara para um bebê a termo, e grave. Bebê a termo significa que ele não é prematuro. Nem consigo explicar aqui, estamos cada dia aprendendo um pouco, mas o importante é que ele está bem. Mesmo [a doença] sendo grave e rara, ele está bem. E isso é até um espanto para os médicos. Bebês com a mesma doença que ele ficam bem piores", continuou o influenciador.

'Tenham empatia', pede Eliezer

Na sequência de vídeos, Eliezer aproveitou para pedir que as pessoas parem de culpar sua esposa, Viih Tube, pelo estado de saúde do filho. "Tenham empatia. É um pai destruído, vendo sua mulher destruída, um filho todo furado, cheio de negócio pelo corpo. Não estou pedindo para vocês gostarem da gente, mas já está sendo difícil demais", apela.

"Nosso filho está há 15 dias na UTI, e não fomos nós que decidimos tornar isso público", continuou ele, acrescentando que a família só deseja que tudo "se resolva rápido". "A doença do Ravi não tem nenhuma relação com o parto. Parem de acusar a Viih. É uma maldade o que estão fazendo com ela. Não desejo isso para ninguém, nem para quem está julgando", disse.

O casal também é pai de Lua, que já manifestou recentemente sentir saudade do irmão caçula.

Complicações no parto

Logo após o nascimento de Ravi, Viih Tube revelou que teve complicações no parto. Ela tentou pelo processo normal durante 19 horas, mas acabou tendo que optar pela cirurgia cesárea para proteger mãe e bebê.