Eliezer revela nas redes que Lua chama por Ravi, e se emociona: 'Eles entendem tudo'

O ex-BBB Eliezer se emocionou após falar sobre a internação do filho Ravi, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, desde o último domingo (24). Em vídeos compartilhados nesta quinta-feira (28), no Instagram, o influenciador contou que a filha Lua, de 1 ano, tem sentido a falta do irmão e chamado por ele.

"Ontem, eu estava com a Lua à noite, fazendo ela dormir, e ela foi até a porta do quarto e ficou falando: 'abrir, abrir, mão, mão'. Fui dar a mão para ela, porque ela já fala mão mesmo para levar até o lugar onde quer que a gente vá com ela, e aí começou a tirar a minha mão, ficou irritada. Ela estava falando irmão. Perguntei se queria ver o neném e ela disse que sim'", afirmou Eliezer chorando.

Apesar de não ter divulgado o motivo da internação, Eliezer e Viih Tube já haviam relatado sobre a ida do filho ao hospital. Lua está esperando em casa pelo retorno do irmão. "Eles entendem e sentem tudo", completou.

Internação de Ravi

Na última quarta-feira (27), a assessoria de imprensa de Viih Tube e Eliezer confirmou que Ravi está internado, mas não deu detalhes sobre o quadro de saúde do bebê. Ravi Di Felice nasceu dia 11 de novembro, às 19h49.

A colunista Fábia Oliveira detalhou que o bebê teria passado por uma cirurgia. O casal pediu boas vibrações dos fãs.

"Eles viveram uma sequência de eventos delicados. Neste momento, pedem apenas orações e boas vibrações, para a rápida recuperação do filho. A assessoria não tem mais informações. Contamos com a colaboração de todos", detalhou o comunicado da assessoria.