Virginia Fonseca prepara festa para celebrar 50 milhões de seguidores; confira detalhes da festa

A influenciadora Virginia Fonseca vai celebrar a marca de 50 milhões de seguidores no Instagram. A festa, segundo informações do colunista Leo Dias, deve acontecer no dia 18 de dezembro deste ano, em São Paulo, com uma série de atrações musicais na Casa Fasano, no bairro Cidade Jardim. Entre os artistas estarão Zé Felipe, marido da influencer, e o cearense Nattan.

Além deles, outros três convidados animarão a pista de dança. DJ John, Pedro Sampaio e o grupo 'Menos É Mais' também participam da festa, que deve ter a lista VIP montada pela empresária Carol Sampaio.

Em declaração no Instagram, Virginia apontou que não faltam motivos para celebrar o ano de 2024. Além do crescimento importante no número de seguidores, a influenciadora também deve celebrar marcas que saem do escopo das redes sociais.

Este ano, a influenciadora estreou como apresentadora de TV no 'Sabadou com Virginia', exibido pelo SBT. Na atração televisiva, ela recebe convidados e até mesmo integrantes da própria família, assim como amigos pessoais.

Mas a vida pessoal também rendeu frutos para a empresária. Este ano, ela deu à luz ao pequeno José Leonardo, terceiro filho do casamento entre ela e Zé Felipe. Virginia também é mãe das meninas Maria Alice e Maria Flor.