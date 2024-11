Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

A novela 'Cabocla' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Julieta fala para Mariquinha que Pepa vai acabar tomando conta da casa, deixando-a preocupada.

Resumo completo de 'Cabocla' desta quinta-feira

Julieta fala para Mariquinha que Pepa vai acabar tomando conta da casa, deixando-a preocupada. Generosa ofende Tina e Tomé a defende. Tobias ouve Neco discursando e diz que votaria nele se ele fosse candidato. Neco se espanta. Belinha pede que o namorado se alie a Boanerges. Neco fica indignado com a proposta. Boanerges diz a Emerenciana que Tobias deve estar achando que eles o traíram. Mariquinha é fria com Tobias. Neco estranha. Tomé percebe que Tobias vai fazer alguma bobagem e decide ficar de olho nele. Belinha conta para Emerenciana que Neco ficou magoado com a sugestão dela.

Xexéu diz a Justino que seu caso com Pepa pode fazer com que ele perca a eleição, mas o coronel responde que não está fazendo nada errado. Xexéu sugere a Justino que ele desista de ser candidato e deixe Neco em seu lugar. Boanerges se irrita ao saber que Neco tem cada vez mais admiradores na região. Xexéu pede para conversar com Boanerges. Xexéu revela a Boanerges que Justino vai deixar que Neco concorra à prefeitura em seu lugar e pergunta quanto o coronel lhe oferece para tê-lo ao seu lado. Pepa pergunta a Zuca se ela está apaixonada por Luís. Neco afirma para Mariquinha que vai lutar contra Boanerges e que ele ainda vai lhe pedir que se case com Belinha.

Neco diz a Mariquinha que não quer se submeter a Boanerges. Xexéu sugere ao coronel que ele apoie sua candidatura a vereador e afirma que, em troca, pode acabar com os planos de Neco. Boanerges fica indignado com a proposta e expulsa Xexéu. Pepa confessa para Zuca que inventou que estava grávida para descobrir o paradeiro de Luís, deixando-a aliviada. Belinha se arrepende de ter pedido que Neco se aliasse a seu pai. Pepa diz a Bina que nunca esteve grávida e que Luís é mesmo apaixonado por sua filha. Joaquim chega a Pau D’Alho e fica pasmo ao encontrar o advogado beijando Zuca.

Luís diz ao pai que pretende se casar com a cabocla. Justino anuncia para os filhos que vai se afastar da política e sugere que Neco fique em seu lugar. Neco diz que vai pensar. Mariquinha fala para o irmão que agora ele pode se unir a Boanerges se quiser. Joaquim diz a Luís que se envergonharia de ter Zuca como nora. Bina ouve e fica muito magoada. O advogado diz ao pai que nada vai fazer com que ele mude de ideia. O Vigário tenta convencer Boanerges a se aliar a Neco, em vão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.