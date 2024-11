Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (28)

A novela 'Alma Gêmea' desta quinta-feira (28) vai ao ar às 17:05, após 'Pulando a Vassoura'. Nesse capítulo, Ivan concorda com o plano.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta quinta-feira

Ivan concorda com o plano. Rafael desiste de prestar queixa contra Dalila. Cristina vê Rafael entrando na casa de Dalila e deduz que foi Roberval quem a seguiu até a casa da bruxa. Ela decide raptar a filha dele para obrigá-lo a ficar de boca fechada. Julian faz uma sessão de regressão com Serena para que ela descubra se poderá se livrar de seu problema no coração.

Raul garante a Mirella que não roubou a empresa de Rafael, e pede que ela convença Felipe a fazer com que Rafael o perdoe. Serena vê Luna durante a regressão. Luna explica para Serena que seu problema no coração está ligado à sua missão. Rafael diz a Felipe que não perdoará Raul, mas garante que Mirella ficará com ele assim mesmo se o amar de verdade.

Felipe fica decepcionado com Rafael. Olívia diz a Raul que ele deveria ter vergonha de usar Mirella daquela maneira. Vera desmaia. Julian explica para Rafael que Serena só se livrará do problema no coração quando cumprir sua missão. Ivan mostra a Cristina uma casa que alugou num lugar remoto, para onde eles poderão levar Serena depois do sequestro.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.