Dia de Ação de Graças é comemorado nesta quinta (28), nos Estados Unidos; entenda a origem da data

Nesta quinta-feira (28), o Dia de Ação de Graças é comemorado nos Estados Unidos. A data é uma das mais importantes do calendário norte-americano e sempre é celebrada na última quinta de novembro. Para os americanos, o dia representa a união e prosperidade das famílias, além das bênçãos recebidas ao longo do ano.

Mas o que muitos não sabem é que o feriado possui origem na área rural dos Estados Unidos, mais especificamente na primeira colônia inglesa em Plymouth, no atual estado de Massachusetts, ainda no século XVII.

Origem da data

Naquela época, o "Thanksgiving", como é chamado no País, foi um dia para celebrar um "banquete de agradecimento" pelas conquistas alcançadas durante o ano de 1621. O momento, segundo a tradição, foi composto por farta comida e bebida e contava com presença dos colonos ingleses (pilgrims) e os nativos americanos (Wampanoag).

A história conta que aqueles tempos foram difíceis para os pilgrims, que enfrentavam uma vasta e cruel fome que afetava toda a colônia. Ao presenciar a situação dos recém-chegados, os nativos Wampanoag resolveram mostrar a solução. Eles ensinaram os ingleses a plantar milhos, além de cultivar abóboras e outros vegetais.

Com isso, os colonos aprenderam a dominar a agricultura local, e toda a aldeia dos ingleses foi agraciada com comida durante o longo inverno daquele período. Como forma de agradecer pelo aprendizado, foi organizado um grande banquete que juntou as duas tribos. A tradição conta que a festa durou três dias.

Séculos depois, em 1863, a data se tornou feriado nacional, oficializada pelo então presidente Abraham Lincoln. Durante a formalidade, foi concordada que a comemoração seria feita na última quinta-feira de novembro.

Tradição nos dias de hoje

Desde a instituição do feriado, o Dia de Ação de Graças se tornou um dia bastante esperado pelos norte-americanos. Para a celebração, as famílias se reúnem e se deleitam com pratos que costumam levar milho, feijão e abóbora, ingredientes considerados sagrados pelos indígenas. Ainda há iguarias que foram adicionadas ao longo dos anos, como o peru e o macarrão com queijo.

Além disso, no País, o feriado não se resume apenas ao banquete. Desde o início do século XX, outra tradição foi incorporada: o futebol americano. Grandes partidas da National Football League (NFL), por exemplo, marcam a programação da data.

Times como Detroit Lions, Dallas Cowboys e Green Bay Packers entrarão em campo nesta quinta para trazer diversão e entretenimento para as famílias norte-americanas.

Recentemente, o Dia de Ação de Graças também é relacionado com o período da Black Friday, que este ano ocorre nesta sexta-feira (29). Durante todo o mês de novembro, lojas do varejo e atacado no País utilizam ambas as datas para impulsionar o comércio e promover a troca de presentes entre as famílias no feriado.

Comemoração no Brasil

No Brasil, a data não é muito celebrada, apesar de ter sido instituída pela Lei n° 781 de 17 de agosto de 1949. As comemorações são mais populares entre famílias de origem norte-americana, e em algumas igrejas protestantes.