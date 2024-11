Homem mais velho do mundo morre três meses após fazer 112 anos, na Inglaterra

John Tinniswood, conhecido por ser o homem mais velho do mundo, se despediu de uma longa vida aos 112 anos. Ele faleceu pacificamente no Reino Unido, na Inglaterra, nessa segunda-feira (25), quase três meses depois do último aniversário. A informação foi compartilhada pela família à rede britânica BBC.

A idade de três dígitos foi comemorada por John no dia 26 de agosto, em uma casa de repouso em Southport. Ele assumiu o posto centenário após a morte de Juan Vicente Pérez Mora, que morreu em abril aos 114 anos.

Apesar da longevidade, o senhor inglês conquistou o posto sem fazer nada de especial. Inclusive, de acordo com a imprensa inglesa, ele passava os dias ouvindo música e comendo batatas fritas uma vez por semana, iguaria que tinha para si como prato favorito.

Ele nasceu em Liverpool, na Inglaterra, em 1912, mesmo ano em que o Titanic afundou no Oceano Atlântico. De acordo com a família, John era responsável pelas finanças de um posto administrativo do Corpo de Pagamento do Exército, que tratava de assuntos financeiros, além de ser contador da Shell e da BP.

John era a sexta pessoa mais velha do mundo viva. As outras cinco posições são ocupadas por mulheres, incluindo uma brasileira, que está em segundo lugar. Veja a lista: