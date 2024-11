Concurso dos Correios: inscrições deferidas serão divulgadas nesta terça (26); saiba como acessar

Os quase 1,7 milhão de inscritos no concurso público dos Correios poderão saber, nesta terça-feira (26), a relação das inscrições deferidas nas diversas modalidades. Os participantes devem conferir os nomes pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), banca responsável pelo certame.

Segundo o edital do concurso, no mesmo endereço eletrônico, quem não teve a inscrição aceita poderá entrar com recurso, no período entre as 10h de quarta-feira (27) e as 17h de quinta (28).

Ao todo, serão 3.511 vagas imediatas a serem preenchidas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil.

As modalidades que conhecerão nesta terça se as inscrições foram efetivadas são: ampla concorrência e vagas reservadas para negros, indígenas e pessoas com deficiência. Após a confirmação, os participantes devem se preparar para a prova, prevista para acontecer no dia 15 de dezembro.