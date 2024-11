Saiba o que é metanol, substância que causou a morte de 6 turistas por envenenamento no Laos

A morte de seis turistas após suposto envenenamento por metanol no Laos, na semana passada, acendeu o alerta de autoridades sobre os perigos que envolvem a substância. Informações preliminares indicam que as vítimas teriam consumido bebidas alcoólicas adulteradas com o líquido, que é semelhante ao álcool.

Produto químico industrial encontrado em fluidos anticongelantes e de limpadores de para-brisa, o metanol não é destinado ao consumo humano, o que pode ser fatal, até mesmo em pequenas quantidades por ser altamente tóxico.

O metanol às vezes é adicionado a bebidas em bares como uma alternativa mais barata ao etanol, mas pode causar intoxicação grave ou morte. Ele também é um subproduto de destilados caseiros malfeitos.

Os primeiros efeitos da substância são semelhantes ao álcool, inclusive na sensação de embriaguez. No entanto, a diferença começa quando o organismo começa a metabolizar o metanol, gerando subprodutos tóxicos chamados formaldeído, formiato e ácido fórmico. A acumulação deles ataca nervos e órgãos, o que pode motivar cegueira, coma e morte.

O QUE SE SABE SOBRE O CASO

O número de mortos no envenenamento em massa de turistas estrangeiros subiu para seis no Nana Backpacker Hostel, no Laos. As vítimas seriam duas australianas, dois dinamarqueses, um americano e uma britânica. Eles teriam consumido bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

Um policial do Departamento de Turismo da cidade de Vang Vieng, que preferiu não se identificar, disse à Associated Press que "um número de pessoas" foi detido no caso, mas nenhuma acusação foi formalizada até agora.

Funcionários do Nana Backpacker Hostel, que permanece em operação, mas sem aceitar novos hóspedes, confirmaram que o gerente e o proprietário estão entre os detidos para interrogatório.

O Departamento de Estado dos EUA emitiu na sexta-feira um alerta de saúde para cidadãos viajando no Laos, alertando sobre "suspeita de envenenamento por metanol em Vang Vieng, possivelmente devido ao consumo de bebidas alcoólicas contaminadas com metanol", seguindo alertas similares de outros países cujos cidadãos foram afetados.

O Laos, um estado comunista de partido único, controla rigorosamente a informação e, neste caso, quase nenhum detalhe foi divulgado. O Ministério das Relações Exteriores do país se recusou a comentar e o pequeno hospital de Vang Vieng, onde algumas das vítimas foram inicialmente tratadas, redirecionou todas as perguntas ao departamento de saúde da cidade. No entanto, os responsáveis pelo departamento de saúde afirmaram que não tinham permissão para comentar.