Pré-venda de ingressos para novo show do Stray Kids em SP acontece hoje (28); veja quem pode comprar

Após os fãs brasileiros esgotarem os mais de 66 mil ingressos disponibilizados para show em São Paulo, o grupo de K-pop Stray Kids anunciou uma segunda apresentação na capital paulista, para o dia 6 de abril de 2025. A pré-venda das entradas para a performance extra acontece nesta quinta-feira (28), enquanto a venda geral começa apenas na sexta-feira (29).

No próximo ano, os oito astros da boyband desembarcam no Brasil pela primeira vez para fazer três shows da turnê <DominATE>. Além das apresentações em São Paulo, que acontecem nos dias 5 e 6 de abril, ambos no estádio MorumBIS (Morumbi), eles primeiro sobem no palco do estádio Nilton Santos (Engenhão), na cidade do Rio de Janeiro, onde cantam no dia 1º de abril — para esta data ainda há ingressos disponíveis.

Quem pode comprar na pré-venda

Essa etapa de comercialização do show extra do Stray Kids em São Paulo é voltada exclusivamente para clientes do banco Santander. Os interessados podem adquirir as entradas pelo site da plataforma Ticketmaster, a partir das 10h, ou na bilheteria presencial (veja endereço abaixo), às 11h.

Nas vendas realizadas pela plataforma virtual nesta quinta, os clientes podem comprar os ingressos apenas com os cartões de crédito da instituição financeira. Os valores (detalhados abaixo) podem ser parcelador em até 5 vezes sem juros, ou de 6 a 10 vezes com juros. Na bilhetaria presencial, também é possível adquirir as entradas por meio do formato débito.

Preços dos ingressos

É importante destacar que caso o consumidor opte por comprar os tickets pelo endereço eletrônico é necessário considerar a cobrança da taxa de serviço de 20% sobre os valores descritos abaixo.

Pista Premium: inteira R$ 920; meia R$ 460

Pista: inteira R$ 590; meia R$ 295

Cadeira inferior: inteira R$ 720; meia R$ 360

Cadeira superior: inteira R$ 750; meia R$ 375

Arquibancada: inteira R$ 460; meia R$ 230

Soundcheck VIP Package*: inteira R$ 3.097,20; meia R$ 2.545,20

*O pacote VIP dá direito a:

01 (um) ingressos pista premium

Acesso ao soundcheck pré-show do Stray Kids

Item exclusivo de presente VIP

Laminado e cordão VIP

Oportunidade de compra de merchandise antes do show

Entrada antecipada no local

Check-in designado e equipe de evento VIP no local

Bilheteria presencial

Shopping Ibirapuera* - Bilheteria Ticketmaster – Piso Jurupis (subsolo); Avenida Ibirapuera, 3103, Indianópolis - São Paulo (entrada pela Avenida Moaci, lateral do shopping). Atendimento a partir das 11h.

*O acesso à fila será encerrado às 17h. Quem estiver na fila após esse horário será atendido conforme a disponibilidade de ingressos.

Dicas para comprar ingresso virtual

Abaixo, o Diário do Nordeste separou algumas dicas para aumentar a chance de garantir seu ingresso: