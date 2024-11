Dublê brasileira de Ariana Grande no filme 'Wicked' diz que experiência 'foi surreal'

A brasileira Isabelle Bernardo, de 24 anos, dublê de Ariana Grande como intérprete de Glinda, na versão de "Wicked" para os cinemas, disse, em entrevista para o portal NSC Total, que a experiência foi "surreal".

"Foi lindo. Os sets são incríveis. Eles [da produção] tornaram tudo muito real. Os atores realmente encarnaram os personagens, você conseguia ver a magia acontecendo", relatou ela, que é natural de Joinville, em Santa Catarina.

Na entrevista, publicada nessa terça-feira (26), Isabelle comentou que foi contratada por meio de uma agência de atores e teve de se mudar por um período para Londres, na Inglaterra, onde o filme estava sendo rodado. A jovem teria de substituir Ariana esporadicamente ou ensaiar cenas com outros atores. Ela não chegou a aparecer no longa, mas relatou que "só" a experiência de estar presente no set foi incrível.

"O diretor do filme [John M. Chu] é muito gentil, uma pessoa muito aberta e amorosa. O set de filmagem geralmente é muito estressante, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, ele fazia aquele negócio dar certo, fazia tudo fluir muito bem. […] Artistas tão renomados, tão talentosos. Foi um sonho", relatou a dublê.

Outras experiências

Além de "Wicked", Isabelle esteve nas filmagens da sequência de "Beetlejuice", lançada neste ano, e em "Velozes e Furiosos 10".

"Eu apareço em algumas cenas, mas não dá para identificar o rosto. São, geralmente, as costas. Também mãos, ombros. E uma coisa muito legal que a gente faz é, quando a atriz não está disponível, uma cena de última hora, que eles precisam que alguém leia as falas da pessoa com outro ator que está realmente em câmera", explicou.