Ex-Fazenda Liziane Gutierrez está presa há um mês no Marrocos, na África; entenda

A ex-participante de "A Fazenda" Liziane Gutierrez está presa há um mês no Marrocos, país do norte da África, por desacatar autoridades locais. A informação foi confirmada pelo empresário e ex-marido da influenciadora, Toni, nesta terça-feira (26), ao Portal Leo Dias.

Na declaração, Toni, que ainda mantém um caso amoroso com Liziane, afirmou que a prisão aconteceu após uma briga entre ela e policias da cidade de Marrakesh. Ele também revelou que esteve com ela no momento da abordagem, mas decidiu voltar para os Estados Unidos, país onde mora, logo depois.

"Sim, eu estava com ela. Mas, depois que ela foi presa, eu segui viagem. O julgamento dela não ia ser rápido, e eu não ia esperar indefinidamente lá", afirmou. Toni também explicou que a embaixada do Brasil em Rabat, capital do Marrocos, o aconselhou a deixar o país, pois seguiriam auxiliando a modelo.

A última aparição de Liziane no Instagram foi em 30 de outubro. Na postagem, ela conta sobre o assalto que sofreu em Marrakesh, próximo à hospedagem que estava instalada.

"Eis que saindo do hotel e indo numa balada que ficava a 500 metros do hotel, fomos assaltados! Uma moto passou e levou essa minha bolsa Prada que eu amava, minha scarf, o telefone de trabalho do Toni e o meu telefone. A nossa sorte foi que os nossos documentos ficaram no cofre do hotel, senão tinham ido também", revelou.

Futuro de Liziane é incerto

Ao Portal Leo Dias, Toni disse não ter certeza sobre o futuro da companheira e afirmou que a prisão onde Liziane está presa não tem boas condições. "Não sei muito, porém, pelo que ouvi, o lugar é muito ruim", lamenta.

O empresário também confessa que não conseguiu ter acesso ao inquérito sobre a prisão da modelo e que vai esperar os próximos passos. "Deve sair nas próximas semanas, porém, não tem decisão oficial. Isso porque ninguém teve acesso à sentença. É tudo muito na base do que eu acho que vai acontecer", finalizou.

Outras prisões

Essa não é a primeira vez que a ex-Fazenda é detida fora do Brasil. Em abril de 2023, ela foi presa temporariamente na Ucrânia e ficou em uma sala de espera por diversas horas. Ela não falava inglês e por isso não conseguiu se expressar com a polícia. Liziane também não portava documentos ou pertences de valor, o que levantou suspeitas.

Dois anos antes, em 2021, a influenciadora brigou com seguranças do festival Day ‘N Vegas, que aconteceu em Las Vegas. Ela teria se irritado com os agentes e partido pra cima deles. O caso foi resolvido na delegacia.