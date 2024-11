Beatriz Reis, ex-BBB 24, e Thiago Reis serão os apresentadores do 'RedeBBB' em 2025

O BBB 25 ainda não começou, mas as especulações e confirmações sobre a nova temporada do programa já começaram. Uma delas é a novidade da apresentação do #RedeBBB, que terá flashes ao longo da programação da emissora comandados por Beatriz Reis e Thiago Oliveira.

A confirmação foi feita nesta quarta-feira (27), a menos de 50 dias da estreia da 25ª temporada do reality show, que é considerado o maior em solo brasileiro.

O #RedeBBB é conhecido por divulgar os acontecimentos da casa mais vigiada do Brasil, com flashes encaixados na programação da TV Globo. Em alguns deles, o público também é questionado sobre os participantes favoritos e os mais odiados do confinamento.

Beatriz Reis, inclusive, é a grande novidade, já que foi um dos destaques do BBB 24. Conhecida como Bia do Brás, a jovem foi amada e odiada pelos telespectadores do programa e chegou a virar meme por conta das famosas "propagandas" que fazia dentro do Big Brother.

Veja o perfil dos dois apresentadores:

Beatriz Reis

Beatriz Reis tem apostado no caminho como influenciadora desde que saiu do BBB 24. Como atriz, fez estreia nas novelas da TV Globo como a personagem Selminha Veneno em ‘Família é Tudo’. Além disso, recentemente ganhou um quadro no programa ‘Encontro com Patrícia Poeta’, o ‘EconoBia’.

"É maravilhoso poder olhar para a minha trajetória, ver tudo que eu passei – eu praticamente vivi o programa inteiro, saí faltando cinco dias para acabar – e agora saber que vou iniciar o meu ano dessa forma novamente. Eu comecei 2024 nesse passo de mudança e vou iniciar 2025 no mesmo lugar em que minha vida foi mudada", celebrou ela.

Thiago Oliveira

Thiago Oliveira é um rosto conhecido dos espectadores como um dos apresentadores do programa 'É de Casa' desde 2022. Mas talvez muitos não lembrem que ele já fez parte do Esporte da Globo e começou na rádio. "Fiquei muito feliz com esse convite e com esse desafio de comandar os flashes do BBB. Estou animado, pronto para mergulhar de corpo, alma e coração", comentou ele no material oficial de divulgação do programa.

Novidades do BBB 25

O BBB 25 será a primeira edição do reality show da TV Globo sem a participação de Boninho. O diretor deixou a emissora após 40 anos e afirmou que deve trabalhar como produtor independente.

Rodrigo Dourado segue como diretor do BBB e Tadeu Schmidt continua como o apresentador. A principal novidade desse ano será a entrada de participantes como duplas, o que promete movimentar as confusões dentro da casa.