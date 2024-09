BBB 25 deve durar até quatro meses para impulsionar remake de 'Vale Tudo' na Globo, diz colunista

Com estreia prevista para a primeira quinzena de 2025, a 25ª edição do BBB deverá ser a mais longa da história do programa. Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a novidade acontece por conta do aniversário de 60 anos da TV Globo, mas também para impulsionar o remake da novela “Vale Tudo”.

A inspiração para a duração mais longa da atração veio através da sua versão argentina, o Gran Hermano, produzido pela Telefe. O programa chegou a ficar longos seis meses no ar no país, atraindo uma boa audiência para o canal.

Conforme o colunista, a edição 25 do BBB promete ser vendida como a mais atrativa de sua trajetória. A ideia de prolongar o programa é atrair a curiosidade dos espectadores em conferir a nova versão da clássica novela de 1988, que pretende angariar um público diferente.

O BBB 25 também se destaca por ser o primeiro a não contar mais com a direção de J. B de Oliveira, o Boninho, que vai deixar a Globo após 40 anos de emissora. Quem assume a função é Rodrigo Dourado, que atuava como diretor artístico do programa. A apresentação segue nas mãos de Tadeu Schmidt.

Os nomes para a “casa mais vigiada do Brasil” serão decididos a partir do último trimestre de 2024. Já os anúncios dos novos integrantes do programa serão feitos no começo do ano que vem.

Novidades sobre o remake de “Vale Tudo”

A nova versão de “Vale Tudo”, um clássico da teledramaturgia brasileira, já tem os principais nomes do seu elenco anunciados. A vilã Maria de Fátima será vivida novamente, mas dessa vez pela atuação de Bella Campos, assim como Taís Araújo como Raquel, Renato Góes como Ivan, Ramille como Fernanda, Alice Wegmann como Solange e Humberto Carrão como Afonso.

A atriz Fernanda Torres estaria em negociação para dar vida à vilã Odete Roitman. Já Paolla Oliveira foi anunciada recentemente como a definitiva atriz a interpretar a filha de Odete, Heleninha, após ganhar o papel de Carolina Dieckmann.