Ex-BBBs e outros famosos reagem à saída de Boninho da TV Globo; veja

O encerramento do contrato de Boninho com a TV Globo, após 40 anos de trabalho na emissora, anunciado nesta sexta-feira (13), surpreendeu admiradores da carreira do diretor e, também, celebridades, como atores, cantores, apresentadores, influenciadores e ex-participantes do Big Brother Brasil — principal reality do currículo do "Big Boss".

"Não autorizei", brincou a ex-BBB Lumena Aleluia nos comentários da publicação do diretor no Instagram, em referência a uma fala dela mesma em sua edição, a 21, que consagrou Juliette campeã. "Você fará falta. Te amo e serei eternamente grato por ter me dado a maior oportunidade de minha vida. Brilhe, Big Boss", escreveu Gil do Vigor, que participou da mesma edição de Lumena.

Alane e Mari Gonzalez, que estiveram nas edições 24 e 20 do maior reality show da Globo, respectivamente, também deixaram mensagens positivas sobre Boninho. "Você é admirável. Mudou a vida de tanta gente e segue entregando o melhor em tudo que se propõe a fazer", disse a atriz e bailarina paraense. "Você é genial", elogiou Mari.

Ana Clara, que, atualmente, apresenta o 'Estrelas da Casa', também sob a direção de Boninho, agradeceu ao chefe pelas oportunidades e desejou a ele "sucesso infinito".

A esposa do diretor, Ana Furtado, também destacou a genialidade profissional dele. "Que orgulho e prazer estar ao seu lado nessa trajetória incrível na Globo. E ela continuará. O sucesso estará onde você estiver. E eu estarei ao seu lado vendo você brilhar e se divertir. Voa muito alto, meu amor", comentou a apresentadora.

O ator Ary Fontoura foi outro que desejou sorte a Boninho em suas novas jornadas. "Você é genial. Voe, voe", escreveu ele.

Saída de Boninho da Globo

Boninho decidiu encerrar o contrato com a Globo após 40 anos de atuação na emissora. No lugar dele, assumirá o comando de realities na empresa Rodrigo Dourado, atual diretor artístico do BBB e do programa 'Estrela da Casa'.

"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram", escreveu o diretor nas redes sociais. Ele garante que segue "louco por fazer televisão" e está animado para as possibilidades futuras.

Em nota divulgada à imprensa nesta sexta (13), a Globo afirmou que chegou a iniciar conversas com Boninho para "uma nova parceria como talento artístico, com quadros e participações em programas e desenvolvimento de novos projetos", mas o diretor optou por continuar a carreira como criador independente.

Ele ficará na emissora até dezembro deste ano.