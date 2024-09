Ana Hickmann e Edu Guedes farão festa de noivado para a família com presença de pastor e padre

Ana Hickmann e Edu Guedes vão promover uma festa de noivado, neste sábado (14), na fazenda do apresentador, em Araras, Interior de São Paulo. A celebração será pequena, apenas para 50 pessoas.

“Teremos um padre que me acompanha há muito tempo e o pastor que acompanha o Edu. São duas pessoas muito importantes para nós. Minha mãe está vindo do Sul, a mãe e o pai do Edu e os nossos irmãos estarão lá, além dos nossos sobrinhos. São poucas pessoas, mas foi feito com muito carinho, pensado em todos os detalhes com a participação das pessoas que fazem parte do nosso relacionamento”, contou Ana, em entrevista à Vogue Brasil.

O noivado terá uma pequena cerimônia para a bênção das alianças, seguido de um almoço festivo. A festa foi um pedido da apresentadora a Edu.

“Eu nunca tive certas experiências. O noivado, que segue o rito tradicional de casamento, é algo que sempre tive vontade, mas nunca tive possibilidade. Quando o Edu me pediu em casamento, eu olhei para ele e falei: com esse sonho acontecendo, eu quero que você me ajude a realizar alguns desejos”, explicou, sem poupar elogios ao futuro marido. “E ele de verdade está sendo um companheiro maravilhoso, um futuro marido incrível. Tudo aquilo que eu venho pedindo e conversando ele está me ajudando a realizar”.

Vestido

O vestido de Ana será assinado pela estilista Letícia Manzan, assim como o da sua enteada, Maria Eduarda. “Ela conseguiu trazer com toda leveza os detalhes da renda e os bordados, algo muito chique, elegante do jeito que eu gosto, feminino, que tem a ver com moda, que é onde eu comecei, e, ao mesmo tempo, me fez me sentir uma princesa”.

O casamento de Ana e Edu ainda não tem data marcada, mas será em breve. O apresentador pediu a mão da companheira durante uma viagem a Portugal, em junho desse ano.