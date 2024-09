'A Fazenda 16' terá 'elenco mais explosivo dos últimos anos', diz diretor

O reality show “A Fazenda 16” estreia na próxima segunda-feira (16), na RecordTV, mas o diretor da atração, Rodrigo Carelli, mantém suspense sobre a lista de participantes.

“É o elenco mais explosivo dos últimos anos”, resumiu na coletiva de lançamento da atração, nessa quinta-feira (12), reforçando que, das inúmeras listas que circulam na internet, 85% dos nomes vão estar no reality. “O restante vai ser surpresa”.

Este ano, 28 participantes irão entrar no programa. No entanto, somente 20 vão direto para a sede. Os demais disputam a preferência do público no Paiol por quatro vagas no elenco principal.

Sem lugar para 'plantas'

Carelli ainda destacou que prioriza para o programa competidores com disposição para as dinâmicas e vontade de ganhar o prêmio, que será que R$ 2 milhões. “Não temos lugares para plantas. Quando a gente percebe que alguns peões não estão mais a fim de correr atrás, Adriane Galisteu dá bronca. E deve”, disse ele, referindo-se à apresentadora do programa.

O diretor também revelou que recebe “nãos” de famosos convidados, mas este ano se surpreendeu. “A gente ainda recebe, óbvio, mas diminuiu. O curioso é que as negativas são de pessoas que a gente achava que queriam muito entrar em 'A Fazenda', e vários 'sim' foram de pessoas que a gente não imaginava topar o convite”.

Na internet, circulam nomes de famosos que já estariam confinados para participar de “A Fazenda 16”. Entre os nomes estão a atriz Flor Fernandez, a influenciadora digital Suelen Gervásio, o ator Sidney Sampaio, a ex-BBB Natália Deodato, o ator Gui Vieira, a ex-BBB Larissa Tomásia, Núbia Oliver e Raquel Brito, irmã do vencedor do "BBB 24” Davi Brito.