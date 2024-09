Após 'Buteco' Fortaleza, Gusttavo Lima irá realizar mais dois eventos no Ceará em 2024

O cantor Gusttavo Lima irá apresentar o projeto "Buteco" em Fortaleza, pela última vez, neste sábado (14). O sertanejo percorreu diferentes estados do País nos últimos anos e se prepara para novos trabalhos. Na capital cearense, ele se apresenta com grande estrutura no estacionamento da Arena Castelão.

Em entrevista exclusiva à coluna, o artista falou sobre o carinho pelo Ceará, o lado fã de Fagner e também revelou novas datas de shows que ainda irão ocorrer no Estado em 2024.

Leia entrevista:

Coluna: Como Fortaleza se destaca no roteiro de cidades do projeto "Buteco"? Tem ideia de quantas pessoas passaram por todas as edições do projeto realizadas na capital cearense?

Gusttavo Lima: Fortaleza é um dos maiores palcos do nosso Buteco. Fizemos a primeira edição em 2019, já entrando para a história, com um evento que superou todas as nossas expectativas. Em 2023, não foi diferente! Fizemos novamente uma grande festa, recebendo quase 40 mil pessoas e agora estamos nos preparando para a terceira e última passagem do festival na capital cearense, trazendo mais uma vez um time incrível de artistas convidados. O público pode ter certeza de que viveremos uma experiência única e que essa despedida será inesquecível!

Coluna: De 2005, quando o álbum "Boteco" foi lançado, até hoje muitas músicas foram somadas ao projeto, inclusive composições de autores do Ceará. Qual a importância desses letristas no seu repertório?

GL: O Ceará é reconhecido por ser um celeiro de grandes talentos em todas as áreas, e na música não poderia ser diferente. Tenho diversos amigos e parceiros cearenses que ao longo desses anos têm somado muito e de diversas formas ao meu trabalho. Sem contar que um dos meus maiores ídolos é do Ceará, o Fagner, que, para mim, é um ícone da música nacional em todos os sentidos.

Coluna: Qual música você mais gosta de cantar no projeto "Buteco"?

GL: É difícil falar qual música mais gosto, pois eu gosto de todas. Mas, uma das que não podem ficar de fora certamente é “Balada Boa”, que foi verdadeiro divisor de águas na minha trajetória e é um hit que a galera sempre pede. Além dessa, “Inventor dos Amores”, “Na Hora de Amar”, “Apelido Carinhoso”, “Zé da Recaída” e por aí vai.

Coluna: Qual música você não suporta mais cantar no projeto "Buteco"?

GL: Para mim, isso não existe. Quando não gosto de alguma música, ela nem entra no repertório.

Coluna: Como você está montando o repertório do projeto para o "Buteco" Fortaleza?

GL: Meu repertório vai trazer um pouco de tudo, com músicas que me acompanham desde o início da carreira, até os hits mais recentes, como o single “Morar Nesse Motel” e as faixas do meu novo projeto “Embaixador Acústico”, que comecei a colocar no ar no mês de agosto. Como os fãs já sabem, no Buteco, costumo fazer um show mais longo e, além do repertório base, temos o momento dedicado aos grandes clássicos, que é quando a gente vai atendendo os pedidos do público e relembrando clássicos, como se estivéssemos num boteco mesmo.

Coluna: Existe possibilidade de cantores convidados de forma surpresa no evento de Fortaleza?

GL: Surpresas sempre podem acontecer, mas já estamos com um time impecável de convidados para a nossa despedida, trazendo Aduílio Mendes, Limão com Mel, Mari Fernandez, Tarcísio do Acordeon e o Zezo, que são verdadeiros fenômenos da nossa música e estão trazendo grandes sucessos para abrilhantar ainda mais a despedida do nosso Buteco.

Coluna: Após a despedida do projeto "Buteco" de Fortaleza, você já tem outra label agendada para acontecer no Ceará?

GL: Não, mas em breve devemos anunciar nossos próximos projetos. De toda forma, daqui para o final do ano, devemos ter mais outros dois shows pelo Estado.