Boninho sai da Globo após 40 anos; Rodrigo Dourado assumirá o comando dos realities

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, decidiu encerrar o contrato com a Globo após 40 anos de atuação na emissora. No lugar dele, assumirá o comando de realities na empresa Rodrigo Dourado, atual diretor artístico do BBB e do programa 'Estrela da Casa'. A informação foi divulgada pela TV Globo nesta sexta-feira (13).

"Chegou a hora de voar solo. Depois de 40 anos sendo TV Globo, decidi seguir outros caminhos. Confesso que o plano era me aposentar nessa empresa que faz parte de quem eu sou e grande incentivadora da minha paixão. Mas, aos 62 anos, é exatamente a paixão que tenho, que está mais forte que nunca, que me motivou a topar os novos desafios que surgiram", escreveu o diretor nas redes sociais. Ele garante que segue "louco por fazer televisão" e está animado para as possibilidades futuras.

Em nota divulgada à imprensa, a Globo afirmou que chegou a iniciar conversas com Boninho para "uma nova parceria como talento artístico, com quadros e participações em programas e desenvolvimento de novos projetos", mas o diretor optou por continuar a carreira como criador independente.

"Mesmo tendo uma proposta carinhosa da Globo para seguirmos juntos, decidi seguir para novos rumos, com desafios que a posição que estava nem sempre me permitia", justificou o diretor do BBB, em seu próprio comunicado.

Boninho ainda irá dirigir o especial de fim de ano com Roberto Carlos, mas, em dezembro, encerrará o seu contrato com a emissora. A direção do Carnaval de 2025, que estava com ele, passará para as mãos de Joana Thimoteo. Já o desenvolvimento da nova temporada do BBB passa imediatamente para Rodrigo Dourado.

"Em nome de toda a equipe dos Estúdios Globo e da TV Globo, eu agradeço ao Boninho pelos anos de parceria e criação conjunta. Também desejo muito sucesso nas novas iniciativas que ele planeja para o futuro. Para o Dourado, desejamos que tenha, como diretor do Gênero Reality, o mesmo sucesso que teve nos programas que liderou até aqui. E, para isso, ele terá o apoio de todos nós", escreveu no comunicado institucional o diretor-geral da Globo, Amauri Soares.

"Eu ainda tentei mantê-lo conosco, num novo modelo, atuando como talento do vídeo. Mas, Boninho não aceitou", lamentou o diretor-geral.

Diretor de realities

Boninho é tido como um dos principais responsáveis por trazer grandes realities para o Brasil, além de criar e desenvolver quadros e outros programas de sucesso na TV Globo.

Carinhosamente apelidado de "Big Boss" pelos confinados do BBB, o diretor também esteve à frente de programas como 'No Limite', 'Hipertensão', 'Jogo Duro', 'The Voice Brasil', 'SuperStar', 'Popstar', 'Mestre do Sabor' e 'Estrela da Casa'.

Quem é Rodrigo Dourado?

O novo "Big Boss" dos realities assumiu a direção geral do BBB há dez anos e, há cinco, a direção artística do principal reality da Globo.

No entanto, Rodrigo Dourado integra a equipe do BBB desde a sua primeira edição, há mais de duas décadas. Ele era da área do Jornalismo, mas decidiu migrar para o entretenimento, onde permanece.

Legenda: Rodrigo Dourado assumirá a direção de realities da Globo Foto: Globo/Manoella Mello

No BBB 15, ele assumiu a direção geral da atração, cargo que ocupou até a edição de 2021 do reality, quando passou a assinar a direção artística. Nos anos em que esteve no entretenimento da Globo, Dourado trabalhou ainda em outros realities e programas de variedades, como ‘No Limite’, ‘Fama’, ‘Estrelas’, ‘The Voice’, ‘Hipertensão’ e ‘O Jogo’. Este ano, ao lado de Boninho, ajudou a criar e a desenvolver artisticamente o ‘Estrela da Casa’.

Carreira de Boninho

José Bonifácio de Oliveira, o Boninho, começou sua carreira aos 17 anos, na rádio Excelsior, em São Paulo, e, de lá, seguiu para a Rádio Globo. Ele estreou na TV Globo em 1984, com o programa 'Clip Clip'. Depois disso, dirigiu projetos musicais importantes na emissora, como os clipes para o 'Fantástico' e a transmissão de festivais, shows e lives como 'Rolling Stones', 'Hollywood Rock', 'Free Jaz', 'Rock in Rio', 'Especial Amigos', 'Show da Virada' e 'Especial Roberto Carlos'.

Boninho também ajudou a criar a programação do canal Multishow, em 1992, e participou da criação dos quadros de jogos do 'Domingão do Faustão' e da 'TV Colosso'. Também dirigiu programas como 'Caldeirão do Huck', 'Vídeo Show', 'TV Xuxa', 'Estrelas', 'Domingão do Faustão' e 'Tamanho Família'.