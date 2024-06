Boninho inicia seletivas para o BBB 25: 'Está cheio de surpresas'

Boninho, diretor do Big Brother Brasil, compartilhou em seu Instagram, na última segunda-feira (24), que ele, Rodrigo Dourado e Angélica Campos iniciaram as seletivas para o BBB 25.

Em um vídeo feito diretamente do aeroporto do Rio de Janeiro, Boninho revelou que a primeira parada da seletiva iria ser na cidade de Curitiba, capital do Paraná. "Partiu Curitiba BBB", disse Dourado. "Começando o BBB a seleção, agora não para mais", completou Boninho.

Novidades

Na legenda, Boninho ainda completou dando spoiler sobre uma possível novidade do programa. "É só o começo do BBB 25, que já está cheio de surpresas para a nova temporada! Será que vai ter Big Brother Freeze?", questionou.

No Big Brother Freeze, dinâmica que já acontece em outros países, os confinados fiquem parados enquanto algo ou alguém que tem grande importância na vida de algum deles, entra na casa. Caso o participante se mexa, ele será instantaneamente eliminado do reality.