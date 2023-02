Dinâmica do Big Brother da Holanda viraliza nas redes sociais pela crueldade

Uma dinâmica do Big Brother da Holanda viralizou nas redes sociais neste fim de semana, e chamou atenção pela crueldade. Após ouvirem um comando da produção, os participantes do reality show precisam se manter parados para conseguirem um bônus para todos do grupo. No caso do vídeo que viralizou, segundo a Quem, eles conseguiriam água quente ilimitada.

O cachorro de uma das participantes entra pela porta, que leva um susto ao perceber de quem se trata. A participante coloca a mão no rosto e chora muito, mas não pode abraçar ou tocar no animal. O cachorro vai até a dona balançando o rabo, porém ela o ignora e o animal vai embora.

A participante é consolada pelos outros participantes após o cachorro ir embora, e a produção dizer que eles podiam se mexer novamente.

O vídeo foi publicado no perfil do Instagram do programa, no último dia 14 de fevereiro, com a legenda: “Ela pode ver seu cachorro novamente, mas não pode abraçá-lo”.

No Twitter, o vídeo foi criticado. “Achei bem cruel isso”, disse um. “Isso é muito perverso. Eu seria eliminada imediatamente. O bichinho abanando o rabo”, publicou outro.