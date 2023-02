Amiga de Key Alves reprova postura da jogadora no BBB 23: ‘meio estranho’

Tifanny Abreu, jogadora de vôlei do Osasco e uma das melhores amigas de Key Alves, não concorda com a postura da sister no BBB 23. Key tem sido criticada nas redes sociais por incentivar a rivalidade feminina no reality show.

“Estou achando meio estranho. A Key gosta de dar a opinião dela, mas, entre nós, não acontecia esse negócio de ficar falando de outras meninas. Não estou gostando dessa parte também. Se eu pudesse dar uma dica para ela, ia falar: ‘Amiga, fecha um pouco a boca'. Porque ela está se queimando muito com isso. Como amiga, como alguém que gosta muito dela, quero que ela cresça e mostre para todo mundo que ela tem valor”, disse Tifanny em entrevista ao site de Patrícia Kogut.

A atleta ainda afirmou que não acredita que Key tenha chances de ganhar o programa global. No entanto, torce que a amiga dê a volta por cima.

“Acho que ela não tem chance de ganhar, mas tem chances de chegar lá na frente. Muitas vezes o BBB não é sobre o campeão, mas sobre o que você viveu lá dentro. Uma coisa que ela não conseguiu mostrar ainda é compaixão. Ela tem essa qualidade, mas às vezes está mostrando o oposto. Espero que ela volte a ser a Key que eu conheço”.

Key Alves foi indicada ao 7º paredão do BBB 23 por MC Guimê, no domingo (26), mas acabou escapando da berlinda após vencer a prova Bate e Volta.