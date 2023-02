Key Alves perde 300 mil seguidores em três dias após polêmicas no BBB 23

Nos últimos três dias, Key Alves, participante do 'Big Brother Brasil' 23, perdeu em torno de 300 mil seguidores no Instagram. A queda substancial na popularidade da sister do grupo 'Camarote', que é conhecida por ser a jogadora de vôlei que mais tem seguidores no mundo, acontece após ela se afastar e falar mal dos próprios aliados no confinamento, como Fred Nicácio, Domitila e Cristian, último eliminado.

Recentemente, a participante se envolveu em um episódio de intolerância religiosa após afirmar que sente "medo" das crenças de Nicácio, praticante do Culto de Ifá, religião afrobrasileira.

O caso foi tão grave que o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, teve de chamar a atenção dos participantes da casa sobre o assunto. "Vocês já repararam na diversidade religiosa que tem nessa casa. Aqui tem católico, tem evangélico, tem gente que acredita em tudo, gente que não tem religião, tem gente que pratica, tem gente que não pratica. Cada um com sua crença, e o respeito tem que estar acima de tudo", disse.

Má fama

Nas redes sociais, são muitas as repercussões negativas sobre atitudes de Key Alves na casa mais vigiada do Brasil. Tanto a respeito do episódio de intolerância religiosa como sobre as cenas de falsidade da sister com os aliados e os momentos em que ela incita uma rivalidade feminina com outras colegas de confinamento, como a atriz Bruna Griphao e a professora de educação física Larissa Souza.

Além disso, Key também é criticada por ser "pipoqueira", ou seja, sempre prometer que vai confrontar adversários, mas desistir em cima da hora.

O relacionamento com Gustavo, que está na berlinda nesta semana, também reforça a má fama da participante no reality.