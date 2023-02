Entenda por que saída de Gustavo será resposta do público para jogada fenomenal de MC Guimê

Quem apostava na figura de Guimê como portador da vontade no público do BBB 23? Quem enxergava Gustavo, há algumas semanas, como um dos principais vilões da edição? O Big Brother Brasil é, na própria essência, um jogo de dúvidas e certezas a cada semana.

Dúvidas para eles, que não têm o mínimo indício de aprovação ou reprovação dos atos diante das câmeras. Certezas para nós, que assistimos e definimos quais personagens são queridos e quais deles merecem o descarte urgente.

Nos últimos dias, foram muitas as certezas no reality. Não falta material para concretizar o casal Guskey nos papéis de vilões da temporada, por exemplo.

Da mesma forma, ficaram mais claras quais as reais "plantas" do confinamento, expostas em atitudes como a do Fred, sacramentado na falta de relevância ao ignorar uma das principais peças do jogo, o Big Fone.

Reviravolta do Big Fone

Esse tal Big Fone, inclusive, veio como um auxílio divino na trajetória de Guimê. Sem medo de errar, de jogar, de se jogar, recebeu nos braços o poder supremo, com a possibilidade de trocar qualquer indicação ao Paredão. E assim o fez. Se retirou da berlinda e mandou Gustavo, principal inimigo dele na jornada atualmente, e se consagrou, esta semana, como principal jogador do programa.

Sem Guimê, como Gustavo chegaria ao tão temido Paredão, se nenhum dos outros confinados consegue ver as atitudes dúbias dele e de Key? A verdade é que nenhum dos outros brothers teria coragem suficiente para entrar em conflito o casal visto como favorito entre os participantes.

O que eles não sabem, no entanto, é que GusKey é controverso. Enquanto age de forma apaixonada diante dos colegas, usa o quarto do Líder para proferir ofensas aos próprios aliados, tramar contra os adversários e, porque não dizer, se fundamentar no preconceito que carregam consigo trazido de fora do reality.

Mas se é preciso esclarecer os motivos para entender a provável saída de Gustavo, pois bem, caro leitor, listo uma parte deles, abaixo, para você.

"Queimando" aliados

No BBB, claro, não se joga sozinho. Gustavo e Key sabem disso, tanto que se uniram em uma aliança diferente, não apenas de casal. Mesmo com a aura amorosa, os dois são mesmo grandes parceiros no jogo e não fazem questão de esconder.

Estariam certos, se não usassem os momentos a sós para "queimar", a qualquer custo, até quem se aproxima deles e os beneficia diretamente. Já falaram entre si sobre a fraqueza do próprio grupo, excluíram Christian quando o viram perseguido e, na última semana, escolheram Fred Nicácio como alvo de conversas toscas e até preconceituosas.

Antes entrassem em embate direto com o então aliado, mas preferem mesmo falar mal dele por trás. Em um momento inadmissível, chegaram até mesmo a questionar as intenções de Fred Nicácio usando como artifício uma intolerância religiosa completamente infundada e prontamente advertida por Tadeu Schmidt.

Rivalidade feminina

Key Alves já foi citada diversas vezes nas redes sociais por conta dos comportamentos incentivadores à rivalidade feminina dentro da casa do BBB 23. Primeiro, escolheu em Bruna uma rival, logo depois viu em Larissa uma ameaça ao seu tão sonhado amor com o Cowboy.

Nesse momento, você pode apontar, em que isso afeta Gustavo? Diretamente. Ele não fez questão de afastar as suposições da amada e enquanto escuta que ela "não está louca", fomenta a ideia de que é um homem irresistível, afinal de contas, por qual motivo Larissa o olha diversas vezes?

A verdade, e os próprios VTs mostrados pela edição confirmam, é que ele mesmo é uma pessoa diferente quando está com e sem Key. Com ela, fala mal de todos, critica com comentários ácidos. Sem ela, procura as demais mulheres da casa, aparenta docilidade, demonstra ser um homem religioso e educado.

Coroando narrativa de Guimê

Se nenhum desses fatos é o suficiente, talvez esse texto não te convença de mais nada, e tudo bem. Mas não há como negar que a saída de Gustavo em um Paredão formado unicamente por Guimê é outra narrativa significativa para abalar as estruturas do BBB 23.

Já é até possível imaginar. Caso passe, eliminado, pela porta principal do programa, Gustavo mexerá com as percepções intactas dos confinados, promete desestruturar completamente Key Alves e dar ainda mais foco para o MC, único a não comprar a ideia do casal intocável.

Como ela vai se comportar? Por quais meios passará a jogar em terreno incerto? MC Guimê será capaz de lidar com a pressão de ter acertado na indicação do Big Fone? Como os aliados e adversários vão enxergar o resultado? São questões cheias de potencial e que, portanto, só serão possíveis tirando o Cowboy da reta de uma vez por todas.