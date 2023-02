Enquete BBB 23: Domitila, Fred Nicácio ou Gustavo? Vote em quem você quer fora da casa

Domitila, Gustavo, e Fred Nicácio estão no 6º paredão do Big Brother Brasil 23. Os brothers acabaram na berlinda durante votação relâmpago no programa desta quinta-feira (23), em meio à Semana Turbo. Um deles deixa a casa mais vigiada do Brasil no próximo sábado (25).

A dinâmica contou com uma indicação da líder Sarah, além do voto dos brothers no confessionário e um contragolpe, formando um paredão triplo.

Vote na enquete:

Formação do Paredão

Na Formação do Paredão Relâmpego, a líder Sarah escolheu indicar o Cara de Sapato, que teve direito a um contra-golpe. Ele puxou Fred Nicácio. A votação da casa foi aberta.

Gabriel: votou em Aline;

votou em Aline; Ricardo: votou em Cezar Black;

votou em Cezar Black; Aline: votou em Domitila;

votou em Domitila; Guimê: votou em Gustavo;

votou em Gustavo; Cara de Sapato: votou em Cezar Black;

votou em Cezar Black; Fred Bruno: votou em Domitila;

votou em Domitila; Amanda: votou em Domitila;

votou em Domitila; Cezar Black: votou em Guimê;

votou em Guimê; Fred Nicácio: votou em Guimê;

votou em Guimê; Gustavo: votou em Guimê;

votou em Guimê; Marvvila: votou em Aline;

votou em Aline; Domitila: votou em Aline;

votou em Aline; Key: votou em Guimê;

votou em Guimê; Larissa: votou em Domitila;

votou em Domitila; Bruna: votou em Domitila.

Guimê, que ganhou o "Poder Supremo", tirou o Cara de Sapato e colocou o Gustavo.

Semana Turbo

Dando início à semana turbulenta, o Big Fone tocou às 18h30 nesta quinta. O participante Guimê atendeu o chamado e ganhou o “Poder Supremo”. No mesmo dia, os participantes disputam a “Prova do Líder”, e votarão para formar um “Paredão” relâmpago.

No sábado (25), um dos emparedados é eliminado, e o segundo Big Fone toca ao vivo. Aquele que atender ao chamado ganha imunidade, e pode colocar um oponente na berlinda.

Quase no fim da dinâmica, os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.