Boninho zera estalecas de todos os participantes do BBB 23 após mau uso de microfones

Após diversos usos irregulares do microfone, Boninho zerou as estalecas de todos os participantes do BBB 23 durante a tarde desta quinta-feira (23).

"Atenção! Todos vocês receberam orientações precisas de como usar e cuidar do seu microfone. Todos sabem das consequências pela má utilização de microfones. Vários equipamentos já foram danificados, até mesmo na piscina, onde todos sabem que não pode entrar com microfone".

Depois de relatar que próxima punição será coletiva, avisou sobre as moedas dentro da casa: "estamos zerando as estalecas de todos vocês a partir deste momento, para um cuidar do outro".

O que são as estalecas?

A estaleca é a moeda corrente no Big Brother Brasil. Os brothers podem usar o que ganham ao longo da semana em tarefas individuais ou coletivas para fazer compras da xepa e do vip, áreas de alimentação do reality.

Todos os concorrentes começam o jogo com a mesma quantidade de estalecas, depositada em uma conta pessoal. Ao longo do tempo, os bancos apoiadores do programa mudaram. Nos primeiros programas, os brothers recebiam um cartão magnético e sacavam dinheiro em um típico caixa eletrônico instalado no confessionário.

Atualmente, eles fazem transferência por Pix de um aparelho disponibilizado em uma sala especial. O valor é repassado para o responsável pelas compras da semana.

As estalecas são válidas apenas na casa, não sendo convertidas em reais após a saída do participante. No mercadinho, os jogadores encontram dois tipos de mercadorias: os itens individuais, adquiridos livremente por cada um dos participantes, e as mercadorias coletivas, que só podem ser compradas se todos da casa concordarem em colaborar com uma quantia mínima.