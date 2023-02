Justiça nega pedido para Key Alves depor sobre morte de Leandro Lo

A Justiça negou o pedido de que a jogadora de vôlei Key Alves, participante do BBB 23, deponha no caso do assassinato do lutador Leandro Lo. O depoimento foi solicitado pelo advogado do policial acusado pelo crime, após Key afirmar dentro do programa que presenciou a morte. A informação foi reportada pelo jornal O Globo.

A decisão do juiz Roberto Zanichelli Cintra, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aponta que o período para relacionar testemunhas já passou. O Ministério Público se manifestou contrário ao depoimento da jogadora.

"Ademais, os advogados somente juntaram aos autos manchetes de sites da internet, e não o vídeo com o momento da suposta frase dita pela jogadora, a fim de que este Juízo pudesse apreciar a veracidade das notícias", diz o despacho de Zanichelli.

O juiz ressaltou que Key Alves não foi citada no inquérito policial como testemunha presencial. "Também não se pode desconsiderar que, por ora, tal depoimento geraria apenas tumulto processual, considerando que a suposta testemunha se encontra, atualmente, indisponível para comparecer em juízo", concluiu.

A petição apresentada pelo advogado do acusado apontava que Key precisaria ser ouvida com urgência. Como a jogadora está confinada, poderia ter que ser retirada no BBB para depor.

Key disse ter presenciado crime

Key disse ter presenciado a morte de Leandro em conversa dentro do reality com Cara de Sapato, também lutador e amigo de Lo. "Foi na minha frente, vi tudo", disse a jogadora, que, em seguida, consolou o colega após ele cair no choro.

A declaração repercutiu na internet e amigos do lutador pediram nas redes sociais que Key prestasse depoimento.

Leandro Lo, por oito vezes campeão mundial de jiu-jítsu, foi assassinado com um tiro, no dia 7 de agosto de 2022, durante um show em uma boate em São Paulo.

O principal suspeito é o PM Henrique Otavio Oliveira Velozo. A audiência para ouvir as testemunhas do caso está marcada para o dia 24 de março deste ano.