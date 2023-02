Desfile das Campeãs 2023: veja quem participa e quando vai ser

O Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro, que reunirá as primeiras escolas do ranking do Grupo Especial do Carnaval 2023, acontece no próximo sábado (25), na Marquês de Sapucaí.

No desfile, a apresentação tem ordem inversa ao resultado da apuração. Assim, a última a desfilar na avenida será a escola de samba Imperatriz Leopoldinense, campeã do Carnaval deste ano.

Venda de ingressos

Os ingressos para as apresentações do Desfile das Campeãs seguem à venda na Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa), conforme anúncio feito nesta quarta-feira (22).

As compras podem ser feitas pela internet através do site da Total Acesso ou pessoalmente, no estande de vendas da Central LIESA, situado atrás do Setor 11, no Sambódromo.

Confira setores disponíveis: