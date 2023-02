Quem é Milton Cunha, comentarista conhecido pelo Carnaval na TV Globo

Milton Cunha, especialista em Carnaval, é conhecido por comentar os desfiles das escolas de samba na TV Globo há mais de 10 anos,

Nascido em Belém (PA), Milton é doutor e mestre em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Ele iniciou a trajetória como carnavalesco da Beija-Flor, escola do Rio de Janeiro, onde ficou de 1994 e 1997.

O comentarista também passou pelos grupos cariocas União da Ilha, Unidos da Tijuca, São Clemente e Viradouro. Em São Paulo, foi carnavalesco da Leandro de Itaquera.

Milton estreou como comentaristas dos desfiles carnavalescos em 1999, na extinta TVE Brasil. Também integrou a cobertura da Band e da CNT.

Em 2013, o especialista migrou para a Rede Globo, onde começou a comentar os desfiles da Série A e do Grupo Especial.

Carnavalesco

Com experiência na elaboração dos desfiles das escolas de samba, Milton é um dos principais nomes da cobertura das agremiações. Ele chama atenção pelos bordões e pelos figurinos especiais.

O comentarista é autor do livro "Carnaval é Cultura, poética e técnica no fazer Escola de Samba". Todos os anos, participa de rituais típicos da preparação do Carnaval, como a lavagem da Sapucaí.