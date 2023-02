Boninho confirma intercâmbio com ‘La casa dos famosos’

O diretor do BBB 23, Boninho, confirmou, na terça-feira (21), com um post no Instagram o intercâmbio com o programa “La casa dos famosos”, versão do reality show produzida pela Telemundo.

Na madrugada, o diretor repostou um vídeo publicado por Ronald Day, presidente da Telemundo. Na publicação, ele faz um convite para Boninho.

“Quem quer vir do BBB 23 para a casa de celebridades na Telemundo EUA? Você já está pronto, Boninho? Bora brincar com esse intercâmbio de famosos?”, escreveu Ronald, dando a entender que um integrante do Camarote participará da dinâmica.

Apesar de ter confirmado o intercâmbio com o post, Boninho não revelou a data que isso acontecerá.

No programa ao vivo de dessa terça-feira (21), Tadeu Schmidt adiantou que o BBB 23 terá uma semana turbo. Nesta quinta-feira (23), haverá uma formação de paredão, com eliminação no sábado (25). No domingo (26), haverá a formação de um novo paredão, com eliminação na próxima terça-feira (28).

Quem virá?

No início do mês, circulou na internet que a mexicana Dania Mendez entraria na casa do BBB 23 com o intercâmbio. A informação, no entanto, nunca foi confirmada.