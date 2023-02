Como será a Semana Turbo do BBB 23? Entenda dinâmica

Em mais uma reviravolta do Big Brother Brasil 23, Tadeu Schmidt contou aos telespectadores, na noite dessa terça-feira (21), como funcionará a “Semana Turbo”. A dinâmica, que promete movimentar a casa mais vigiada do país, contará com dois Big Fones e duas eliminações.

ENTENDA DINÂMICA

Dando início à semana turbulenta, o Big Fone tocará na quinta-feira (23) à tarde, concedendo, à quem atender sua ligação, o “Poder Supremo”. No mesmo dia, os participantes ainda disputarão a “Prova do Líder”, e votarão para formar um “Paredão” relâmpago.

No sábado, um dos emparedados é eliminado, e o segundo Big Fone toca ao vivo. Aquele que atender ao chamado ganha imunidade, e pode colocar um oponente na berlinda.

Quase no fim da dinâmica, os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.