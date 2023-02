Quem saiu do BBB 23 ontem? Cristian é o quinto eliminado com 48,32% dos votos

Cristian foi o quinto eliminado do BBB23 na noite desta terça-feira (21). O brother saiu do reality com 48,32% dos votos, após disputar a preferência do público com Fred Desimpedidos e Ricardo.

O resultado foi anunciado no programa ao vivo desta terça pelo apresentador Tadeu Schimit. Fred acumulou 11,29%, e Ricardo ficou com 40,39%.

Formação do paredão

Ricardo havia sido colocado no paredão pelo líder da semana, Cezár Black, e não teve direito de disputar a prova Bate e Volta.

Fred estava no paredão por conta da dinâmica da prova do líder, enquanto Cristian havia sido o mais votado da casa.