‘Sempre tive perna cabeluda’, diz Adriane Galisteu após críticas

Após o tradicional Baile do Copa, no último dia 18 de fevereiro, no Copacabana Palace, a apresentadora Adriane Galisteu foi criticada nas redes sociais devido à quantidade de pelos em sua perna. Em entrevista à coluna de Monica Bergamo, na segunda-feira (20), antes de desfilar pela Portela, ela falou sobre o assunto, e disse não entender o tamanho do auê.

“Sempre tive a perna cabeluda! Gente chata. As pessoas estão ficando chata demais. Falam do meu samba, falam da minha perna, falam do meu peito... Aff”, disse.

Ignorando críticas

Antes das críticas devido aos pelos, um vídeo de Adriane sambando viralizou com comentários de que ela não sabe sambar. Ela demonstrou não se importar. “Eu sigo, sabe. As pessoas falam, e eu sigo com a perna cabeluda, sigo sem silicone”.

Para o desfile, na noite de ontem, Adriane Galisteu usou uma fantasia de águia. Com o enredo "O Azul que Vem do Infinito", a Portela celebrou seus 100 anos na avenida.