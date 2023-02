Celebridades apostam em fantasias ousadas, e cobrem ‘apenas o necessário’ no Carnaval 2023

As celebridades que desfilaram no Carnaval 2023 como rainhas de bateria e musas de escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo apostaram em fantasias ousadas, que mostravam seus corpos esculturais.

Paolla Oliveira foi uma delas. A atriz, que desfilou pela Grande Rio, escolheu uma fantasia toda prateada com um adereço na cabeça. O look cobria apenas partes estratégicas do corpo da artista. “Peito de aço, coração de sabiá. Ogum, meu protetor. Detentor dos segredos dos metais, das percussões que vibram e movimentam nossos corpos. De axé”, escreveu ela sobre a fantasia no Instagram.

Legenda: Paolla Oliveira, que desfilou pela Grande Rio, escolheu uma fantasia toda prateada com um adereço na cabeça Foto: Reprodução

Mileide Mihaile, que desfilou em São Paulo e no Rio de Janeiro, foi outra que apostou em looks ultracavados.

Legenda: Mileide Mihaile desfilou em São Paulo e no Rio de Janeiro Foto: Reprodução

A cantora e ex-BBB Pocah, que também desfilou pela Grande Rio, apostou em uma segunda pele com cristais cravejados. Ela representou o caviar no desfile.

Já a atriz Monique Alfradique optou pela transparência e um body cavado para compor a fantasia, com detalhes prateados. Na cabeça, usou um acessório nas cores prata e vermelho.

A ex-A Fazenda Erika Schneider também escolheu uma fantasia ousada para desfilar pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Ela contou que usou um tapa-sexo para não correr nenhum risco na avenida.

Gracyanne Barbosa foi outra que apostou em uma fantasia minúscula para assistir ao Carnaval em um camarote, na noite de segunda-feira (20). No 2º dia Carnaval, ela chegou a usar um look que deixava a tatuagem com o nome do marido, Belo, no bumbum, à mostra.

Sabrina Sato é outro nome que sempre chama atenção no Carnaval. Na última noite dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio, a apresentou desfilou como rainha de bateria da Vila Isabel com um look coberto de flores coloridas feitas em pedrarias e diferentes materiais. A única coisa “grande” que Sabrina usou foi um acessório na cabeça, além de ombreiras gigantes.