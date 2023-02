Veja o cachê milionário de Gisele Bündchen para aparecer em camarote no Carnaval da Sapucaí

O retorno da modelo Gisele Bündchen ao Carnaval da Sapucaí, no Rio de Janeiro, na noite do último domingo (19), custou um alto cachê à marca de cervejas Brahma: US$ 2 milhões (o equivalente a R$ 10,3 milhões), segundo o jornal O Globo.

Conforme a publicação, Gisele passou apenas cerca de 3 horas no Camarote N1: chegou por volta de 22h20 e saiu 1h30 de segunda-feira (20). Em média, cada minuto custou R$ 57 mil.

O contrato determinava que a modelo brasileira subiria a rampa de acesso, posaria para fotos e depois seguiria para a área VIP, onde ela permaneceu por quase 3 horas e bebeu apenas água. A modelo não falou com a imprensa, mas estendeu a mão a uma faxineira que a abordou, destacou O Globo.

Escolta e seguranças

Gisele estava acompanhada da irmã, Patrícia, e de amigas de infância. O grupo chegou com seis seguranças e escoltados por veículos.

A modelo não participava do Carnaval do Rio de Janeiro deste 2011, quando foi um dos destaques da escola Unidos de Vila Isabel.