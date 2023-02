Mulher Abacaxi revela que marido terminou casamento após desfile com seios à mostra na Sapucaí

Marcela Porto, conhecida como 'Mulher Abacaxi', desfilou de topless na Marquês de Sapucaí, como rainha da Acadêmicos de Niterói. O feito não foi inédito, uma vez que outras rainhas da avenida, como Luma de Oliveira e Viviane Araújo, também já desfilaram com os seios à mostra. Contudo, a atitude pode ter abalado a relação de sete anos da caminhoneira e empresária.

No Instagram, Marcela contou que seu casamento acabou depois do desfile na Série Ouro, sábado (18), quando, por ter esquecido parte da fantasia, ela decidiu sair de topless.

"Vocês sabem que eu esqueci parte da minha fantasia em casa. E eu tinha duas opções: não saía ou saía sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Saí. Não deixei meu marido saber antes porque ele ia tentar não deixar eu desfilar. Fui e tampei. Meus amigos falaram para não deixar ele saber, continuar com roupão e só tirar na Avenida. Tirei e não olhei para ele mais. Se não ia quebrar o clima. No dia seguinte, ele foi embora", comentou ela.

'Não fiz nada demais'

Segundo o jornal Extra, depois do término, Marcela decidiu curtir o restante do Carnaval com a família, em Curitiba. "Não fiz nada demais. Se ele tiver que voltar, bem, se não voltar, fazer o quê? Vida que segue. Então, mulherada, não deixe de fazer nada por homem. Não vale a pena. Ele tava ao meu lado. Viu que nada demais aconteceu. São sete anos de casada, mas vida que segue".